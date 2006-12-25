Тренер Шипулина: «Если бы Антон продолжил выступать в таком состоянии, результат был бы невысоким»

Тренер российского биатлониста Антона Шипулина Андрей Крючков прокомментировал решение спортсмена завершить карьеру.

«На одном потенциале ты бегать не будешь. Это колоссальные нагрузки. Нужна мотивация, психологическая составляющая. Достаточно прочная и устойчивая. Но когда у тебя есть неуверенность в завтрашнем дне из-за того, что непонятно, допустят до соревнований или нет, найдут что-то, выдумают – в этот случае предельно мобилизоваться на соревнованиях и тренировке очень тяжело.

И здесь уже не от тренера зависит. Здесь сам спортсмен для себя оценивает ситуацию. Думаю, что, продолжи он выступать в таком состоянии, результат был бы невысоким.

– Антон сказал, что у него уже нет горящих глаз, как четыре года назад. В чем это выражается?

– Я с ним в этом году не был на сборах. Но по разговору по телефону понимал, что нет уже такого драйва. Такого, как мы с ним говорим, волшебства. А волшебство в том, что на тренировках мы делали много того, что никто не делает в составе команды. Это не принято у тренеров.

А для нас это было волшебство. И вот этого ощущения не было. Ушло получение удовольствия. Оно где-то проскальзывало. Но думаю, отсутствие горящих глаз – не главная причина по которой он закончил.

– Главное – это проверки и история с полицией – вы так поняли из разговора?

– Да нет. Думаю, что он еще много переживал, что нет хорошего самочувствия. Мы опять переболели вирусными заболеваниями. Опять горло, опять насморк. Это его сильно убивало. В какой степени влияло на то, что он не приходил в то состояние, которое привык чуствовать, когда готов биться. Только начинаешь тренироваться – опять заболел. Вот это его выбивало из колеи. Не только полиция.

– Не думаете, что теперь все будут говорить, что Антон не чист, потому убежал от проверок?

– Нет. А что, если ты убежал – это основания для превращения проверки? Нет. Это ничего не изменит. Окончание карьеры не повод к тому, что проверки прекратятся, так что бессмысленно об этом говорить.

И он не убежал. Он просто не хотел находиться в этой ситуации и всем объяснять, что он чист и ничего не принимал. Что он честный спортсмен. Но ситуация будет развиваться, потому что так решили люди, которые все заварили», – передает слова Крючкова корреспондент Sports.ru Александр Головин.

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