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    Готовы к биатлонному сезону? Вспоминаем главное на Sports.ru: 25-летний тренер Тулаев, интервью Шипулина, Крючкова и Хованцева, программа Губерниева

    Теги Александр Тихонов Кубок мира сборная России сборная России жен допинг СБР Антон Шипулин Анатолий Хованцев Владимир Драчев Ольга Подчуфарова Андрей Крючков Владислав Тулаев Биатлон

    В словенской Поклюке стартует первый этап Кубка мира по биатлону. Sports.ru представляет главные тексты, вышедшие в межсезонье.

    1.Ольга Подчуфарова рассказала о том, почему завершила карьеру:

    Прощальное интервью Подчуфаровой. Она ушла из биатлона в 25 лет

    2. Весной СБР возглавил четырехкратный чемпион мира Владимир Дарчев:

    Драчев теперь главный в биатлоне. Нужны перемены

    3. А в середине лета разгорелся скандал с молодым тренером Владиславом Тулаевым, который собирался парковаться возле ОКР и уходить в закат:

    В русском биатлоне есть 25-летний тренер. Только послушайте, что он несет

    Нам повезло, что Тулаева пристроили всего лишь в биатлон

    4. Не обошлось и без русского допинга: IBU подозревал олимпийских чемпионов Светлану Слепцову и Евгения Устюгова. И Александра Чернышова – за 0 грамм допинга в пробе.

    Прохоров и Кущенко, почему после вас столько допинга? Расскажите

    Русского биатлониста обвиняют за 0 грамм допинга

    5. После этого Союз биатлонистов России (СБР) не восстановили в правах. Бан длится почти год – с декабря 2017-го.

    Нашему биатлону остался последний выстрел: новый допинг всех разозлил

    6. Александр Тихонов – главный критик руководства СБР. Чемпионы прошлых лет не выдержали и обратились к нему с открытым письмом:

    Биатлон восстал против Тихонова. Он унижал всех годами

    7. Андрей Крючков дал большое интервью Sports.ru и рассказал об ошибках, допущенных в подготовке Шипулина в прошлых сезонах:

    Тренер Шипулина молчал три года. Мы его разговорили

    8. Анатолий Хованцев, возглавивший сборную России, о том, чего ждать в новом сезоне:

    Большое интервью Хованцева: про новую команду, лактат и тренера, который ушел в закат

    9. Главный русский биатлонист Антон Шипулин решил остаться в спорте. Его цель – чемпионат мира-2020 в любимом Антхольце:

    Большое интервью Шипулина: когда его ждать на Кубке мира?

    10. В сезон-2018/19 Россия идет с новой командой. Отбор был предельно честным:

    В биатлоне еще не было отбора честнее: команда теперь без Цветкова, Бабикова и Шипулина

    11. Передача «Биатлон с Дмитрием Губерниевым» начинает девятый сезон. Создатели и ведущие рассказали об успехе:

    «Биатлон с Губерниевым»: программа, которая победила футбол и Черданцева

    В ближайшие дни на Sports.ru выйдет огромное интервью Александра Тихонова. Мы не встречались 7 лет.

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