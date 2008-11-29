Готовы к биатлонному сезону? Вспоминаем главное на Sports.ru: 25-летний тренер Тулаев, интервью Шипулина, Крючкова и Хованцева, программа Губерниева

В словенской Поклюке стартует первый этап Кубка мира по биатлону. Sports.ru представляет главные тексты, вышедшие в межсезонье.
1.Ольга Подчуфарова рассказала о том, почему завершила карьеру:
Прощальное интервью Подчуфаровой. Она ушла из биатлона в 25 лет
2. Весной СБР возглавил четырехкратный чемпион мира Владимир Дарчев:
Драчев теперь главный в биатлоне. Нужны перемены
3. А в середине лета разгорелся скандал с молодым тренером Владиславом Тулаевым, который собирался парковаться возле ОКР и уходить в закат:
В русском биатлоне есть 25-летний тренер. Только послушайте, что он несет
Нам повезло, что Тулаева пристроили всего лишь в биатлон
4. Не обошлось и без русского допинга: IBU подозревал олимпийских чемпионов Светлану Слепцову и Евгения Устюгова. И Александра Чернышова – за 0 грамм допинга в пробе.
Прохоров и Кущенко, почему после вас столько допинга? Расскажите
Русского биатлониста обвиняют за 0 грамм допинга
5. После этого Союз биатлонистов России (СБР) не восстановили в правах. Бан длится почти год – с декабря 2017-го.
Нашему биатлону остался последний выстрел: новый допинг всех разозлил
6. Александр Тихонов – главный критик руководства СБР. Чемпионы прошлых лет не выдержали и обратились к нему с открытым письмом:
Биатлон восстал против Тихонова. Он унижал всех годами
7. Андрей Крючков дал большое интервью Sports.ru и рассказал об ошибках, допущенных в подготовке Шипулина в прошлых сезонах:
Тренер Шипулина молчал три года. Мы его разговорили
8. Анатолий Хованцев, возглавивший сборную России, о том, чего ждать в новом сезоне:
Большое интервью Хованцева: про новую команду, лактат и тренера, который ушел в закат
9. Главный русский биатлонист Антон Шипулин решил остаться в спорте. Его цель – чемпионат мира-2020 в любимом Антхольце:
Большое интервью Шипулина: когда его ждать на Кубке мира?
10. В сезон-2018/19 Россия идет с новой командой. Отбор был предельно честным:
В биатлоне еще не было отбора честнее: команда теперь без Цветкова, Бабикова и Шипулина
11. Передача «Биатлон с Дмитрием Губерниевым» начинает девятый сезон. Создатели и ведущие рассказали об успехе:
«Биатлон с Губерниевым»: программа, которая победила футбол и Черданцева
В ближайшие дни на Sports.ru выйдет огромное интервью Александра Тихонова. Мы не встречались 7 лет.