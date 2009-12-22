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    Йоханнес Бо: «Надеялся, что Тарьей немного заблокирует Логинова, чтобы я мог бежать спокойно»

    Теги Кубок мира сборная России сборная Норвегии Тарьей Бо Александр Логинов Йоханнес Бо Биатлон

    Норвежский биатлонист Йоханнес Бо прокомментировал свою победу в гонке преследования на этапе Кубка мира в Чехии.

     «Все прошло, как и планировалось. Я знал, что не отстреляю чисто, порвал ремень сегодня в гардеробной, был небольшой хаос. Но все закончилось хорошо.

    Что за хаос?

    – Ручной ремень порвался, когда я одевался, а резервный был уже использован. Все закончилось все тем, что я бежал с ремнем Сюнневе.

    Что ты думаешь о последнем круге с Тарьеем?

    – Я надеялся, что он немного заблокирует русского, чтобы я мог бежать спокойно. Если он сделал это, то поблагодарю его. Круто, что мы вместе на подиуме», – сказал Бо-младший в эфире NRK.

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