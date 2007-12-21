Дмитрий Губерниев: «Норвежцы могут долго рассуждать на тему Логинова. Но мы в демократической стране, личное мнение совершенно не важно»

Комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о словах норвежца Йоханнеса Бо о том, что российский биатлонист должен извиниться за допинговое прошлое.

«Не берите в голову и не принимайте близко к сердцу все, что говорят норвежцы. Они могут долго рассуждать на тему моральных принципов. Но мы находимся в демократической стране, и чье-то личное мнение здесь совершенно не важно.

Есть конкретные законы. Был бы электрический стул за допинг – пришлось бы садиться на стул. Гильотина – значит, гильотина. Но у нас два года. Человек их отсидел – все. Проблем быть не должно.

Никто извиняться не должен. Пусть они выступают, скрипя зубами. Но они не становятся от этого сильнее. Я очень уважаю Йоханнеса, он клевый пацан. Но здесь они идут на поводу людей, которые задают вопрос. А Саша обыграет его уже завтра. Я предупреждаю», – сказал Губерниев.

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