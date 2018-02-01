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    Йоханнес Бо: «Фуркад не сильно потратился на первом круге, идя у меня за спиной. Я улыбался, когда он промахнулся»

    Теги Кубок мира сборная России сборная Норвегии сборная Франции Мартен Фуркад Александр Логинов Йоханнес Бо Биатлон

    Норвежский биатлонист Йоханнес Бо прокомментировал свою победу в спринте на этапе Кубка мира в чешском Нове-Место.

    «Ответственность, когда выступаешь с желтой майкой, выше. Но все получилось на стрельбе, да и лыжи катили потрясающе.

    Я видел стрельбу Фуркада, когда он промахивался. Жаль, что у него так получилось. Накопилась усталость; были и у меня такие гонки – в пасьюте в Хохфильцене, когда я сделал 6 промахов, сегодня у Мартена.

    Может ли Логинов заменить меня? Он один из многих», – рассказал Бо в эфире «Матч ТВ».

    «Это была отличная гонка. Было очень здорово наконец-то отстреляться на ноль, особенно в борьбе с Фуркадом.

    Трудно сказать, был ли я когда-либо в такой хорошей форме. У нас великолепные лыжи, в этом мы постоянно лучше всех. Когда я стреляю 10 из 10 и вдобавок быстро бегу, то можно сложить один плюс один и понять, что все идет хорошо.

    – Каково было видеть столько промахов у Фуркада?

    – В пылу борьбы кажется, что один промах – это много, но мы знаем, что возможно выиграть с одним промахом. Фуркад не сильно потратился на первом круге, идя у меня за спиной, но должен признаться, что я улыбался, увидев его первый промах», – приводит слова Бо NRK.

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