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    Ольга Голодец: «2018 год для российского спорта стал успешным»

    Теги сборная России сборная России жен Министерство спорта России Ольга Голодец ТАСС Биатлон

    Вице-премьер РФ Ольга Голодец заявила, что 2018 год стал для российского спорта успешным. 

    «2018 год для российского спорта стал успешным. Это и большие соревнования, которые изменили отношения к спорту в Российской Федерации.

    Прежде всего речь идет о чемпионате мира по футболу, это огромное политическое спортивное событие, которое изменило отношение россиян к спорту в целом и иностранцев к Российской Федерации. Организация и те нововведения, которые были внедрены во время чемпионата мира, взяты на вооружение многими регионами.

    В этом году российские спортсмены на различных международных турнирах завоевали 146 золотых медалей. Это блестящий результат», – сказала Голодец на расширенном заседании коллегии Министерства спорта РФ.

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