Ольга Голодец: «2018 год для российского спорта стал успешным»

Вице-премьер РФ Ольга Голодец заявила, что 2018 год стал для российского спорта успешным.

«2018 год для российского спорта стал успешным. Это и большие соревнования, которые изменили отношения к спорту в .

Прежде всего речь идет о чемпионате мира по футболу, это огромное политическое спортивное событие, которое изменило отношение россиян к спорту в целом и иностранцев к Российской Федерации. Организация и те нововведения, которые были внедрены во время чемпионата мира, взяты на вооружение многими регионами.

В этом году российские спортсмены на различных международных турнирах завоевали 146 золотых медалей. Это блестящий результат», – сказала Голодец на расширенном заседании коллегии спорта РФ.