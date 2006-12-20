Наверх
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Максим Кугаевский: «Шипулин должен быть в команде на Кубке мира. Для него нужно сделать исключение в правилах отбора»

    Теги Кубок мира сборная России СБР Ижевская винтовка Рождественская гонка Антон Шипулин Максим Кугаевский Биатлон

    Председатель тренерского совета Союза биатлонистов России (СБР) Максим Кугаевский заявил, что чемпион Сочи-2014 Антон Шипулин должен попасть в команду на январские этапы Кубка мира.

    Шипулин пропускал начало сезона. Ранее стало известно, что россиянин выступит на «Рождественской гонке» вместо «Ижевской винтовки», которая является отборочным стартом на январские этапы Кубка мира.

    – Лично я буду голосовать за то, чтобы Шипулина включили в сборную на январские этапы. Я был на сборе в Обертиллиахе, видел, насколько серьезно Антон готовится. У меня нет никаких сомнений, что он будет в форме.

    Но как быть, если его попадание в команду противоречит утвержденным критериям отбора?

    – Я не обсуждал пока этот вопрос ни с Драчевым, ни с Хованцевым. Но повторюсь, считаю, что Шипулин должен быть в команде на Кубке мира. Тут нужно сделать исключение. Дело даже не в совокупности заслуг за карьеру, а в прошлом сезоне. За такой короткий срок он не мог растерять кондиции, – сказал Кугаевский.

    Большое интервью Шипулина: когда его ждать на Кубке мира?

    Материалы по теме

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться