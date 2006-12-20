Максим Кугаевский: «Шипулин должен быть в команде на Кубке мира. Для него нужно сделать исключение в правилах отбора»

Председатель тренерского совета Союза биатлонистов России (СБР) Максим Кугаевский заявил, что чемпион Сочи-2014 Антон Шипулин должен попасть в команду на январские этапы Кубка мира.
Шипулин пропускал начало сезона. Ранее стало известно, что россиянин выступит на «Рождественской гонке» вместо «Ижевской винтовки», которая является отборочным стартом на январские этапы Кубка мира.
– Лично я буду голосовать за то, чтобы Шипулина включили в сборную на январские этапы. Я был на сборе в Обертиллиахе, видел, насколько серьезно Антон готовится. У меня нет никаких сомнений, что он будет в форме.
– Но как быть, если его попадание в команду противоречит утвержденным критериям отбора?
– Я не обсуждал пока этот вопрос ни с Драчевым, ни с Хованцевым. Но повторюсь, считаю, что Шипулин должен быть в команде на Кубке мира. Тут нужно сделать исключение. Дело даже не в совокупности заслуг за карьеру, а в прошлом сезоне. За такой короткий срок он не мог растерять кондиции, – сказал Кугаевский.