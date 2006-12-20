Максим Кугаевский: «Шипулин должен быть в команде на Кубке мира. Для него нужно сделать исключение в правилах отбора»

Председатель тренерского совета Союза биатлонистов России ( ) Максим Кугаевский заявил, что чемпион Сочи-2014 Антон Шипулин должен попасть в команду на январские этапы Кубка мира.

Шипулин пропускал начало сезона. Ранее стало известно, что россиянин выступит на гонке» вместо «Ижевской винтовки», которая является отборочным стартом на январские этапы Кубка мира.

– Лично я буду голосовать за то, чтобы Шипулина включили в сборную на январские этапы. Я был на сборе в Обертиллиахе, видел, насколько серьезно Антон готовится. У меня нет никаких сомнений, что он будет в форме.

– Но как быть, если его попадание в команду противоречит утвержденным критериям отбора?

– Я не обсуждал пока этот вопрос ни с Драчевым, ни с Хованцевым. Но повторюсь, считаю, что Шипулин должен быть в команде на Кубке мира. Тут нужно сделать исключение. Дело даже не в совокупности заслуг за карьеру, а в прошлом сезоне. За такой короткий срок он не мог растерять кондиции, – сказал Кугаевский.

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