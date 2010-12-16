Максим Кугаевский: «Бабиков сказал, что не в лучшей форме. В итоге на эстафету взяли Гараничева»

Председатель тренерского совета Союза биатлонистов России (СБР) Максим Кугаевский прокомментировал ситуацию с отказом бежать в эстафете на этапе Кубка мира в Хохфильцене.

Ранее глава СБР Владимир Драчев сообщил, что Бабиков отказался от участия в эстафете. Бабиков в инстаграме написал, что от участия в гонке не отказывался.

«Насколько мне известно, выбирали между Гараничевым и Бабиковым. Гараничев сказал, что находится в плохом состоянии для эстафеты. Бабиков тоже сказал, что не в лучшей форме. В итоге на эстафету взяли Гараничева», – отметил Кугаевский.

«Бесполезно что-то комментировать», – приводит высказывание Бабикова «СЭ».