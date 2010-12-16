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    Максим Кугаевский: «Бабиков сказал, что не в лучшей форме. В итоге на эстафету взяли Гараничева»

    Теги Кубок мира сборная России СБР Максим Кугаевский Антон Бабиков Спорт-Экспресс Биатлон

    Председатель тренерского совета Союза биатлонистов России (СБР) Максим Кугаевский прокомментировал ситуацию с отказом Антона Бабикова бежать в эстафете на этапе Кубка мира в Хохфильцене. 

    Ранее глава СБР Владимир Драчев сообщил, что Бабиков отказался от участия в эстафете. Бабиков в инстаграме написал, что от участия в гонке не отказывался. 

    «Насколько мне известно, выбирали между Гараничевым и Бабиковым. Гараничев сказал, что находится в плохом состоянии для эстафеты. Бабиков тоже сказал, что не в лучшей форме. В итоге на эстафету взяли Гараничева», – отметил Кугаевский. 

    «Бесполезно что-то комментировать», – приводит высказывание Бабикова «СЭ». 

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