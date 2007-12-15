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    Вольфганг Пихлер: «Меня удивляет, что весь мир верит Родченкову. В его заявлениях много лжи»

    Теги сборная России сборная России жен допинг IBU WADA Вольфганг Пихлер ЧМ-2017 Григорий Родченков Биатлон

    Бывший тренер женской сборной России Вольфганг Пихлер считает правильным решением не отстранять российских биатлонистов без наличия доказательств о нарушении антидопинговых правил на ЧМ-2017.

    «Считаю, что было принято правильное решение, они ничего не сделали. Я верю, что никто не мог пойти на такую глупость после Олимпиады в Сочи.

    Для того чтобы наказывать спортсменов, нужны факты, а не только то, что сказал Родченков. Меня немного удивляет, что весь мир верит ему.

    Я знаю, что в его заявлениях много лжи, я не могу верить тому, что он сказал. Я очень разочарован тем, что никто не спрашивает меня о том, что на самом деле происходило в России, ни Международный союз биатлонистов, ни WADA», – сказал Пихлер.

    На наш биатлон была суператака – ее отбили. Но ничего не закончено

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