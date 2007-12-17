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    Россиийские биатлонисты беспрепятственно покинули Австрию

    Теги Кубок мира сборная России сборная России жен допинг Р-Спорт Биатлон

    Российские биатлонисты, в отношении которых полиция Австрии ведет антидопинговое расследование, беспрепятственно покинули территорию страны.

    Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источник в посольстве России в Австрии. 

    «Российская сборная по биатлону беспрепятственно покинула территорию Австрии и направилась в Чехию на следующие международные соревнования», – сообщили в посольстве.

    Следующий этап Кубка мира пройдет с 20 по 23 декабря в чешском Нове-Место.

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