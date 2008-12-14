Вольфганг Пихлер: «Никогда не видел никакого допинга в России. У меня есть факты. И я готов их предоставить»

Тренер сборной Швеции по биатлону сообщил, что готов собрать пресс-конференцию в защиту обвиненных в допинге российских биатлонистов.

С 2011 по 2014 годы Пихлер работал тренером женской сборной России.

«Я не согласен со всем этим. Они некорректно поступают. Я должен поддержать Россию. У меня есть личное мнение, но озвучивать его я не буду. Возможно, соберу пресс-конференцию. У меня есть мысль – собрать всех и рассказать все, что я думаю о России. Всю правду. Это хорошо для вас, поверьте.

Я никогда не видел никакого допинга в России. У меня есть факты. И я готов их предоставить. Я работал в сборной России и всегда готов ее поддерживать. Но я поддерживаю не Россию, а свою правду.



Если Логинов и Старых и правда что-то нарушили, они просто глупые. Но таких глупцов просто не существует», – рассказал Пихлер в эфире «Матч ТВ».