Хованцев о визите австрийской полиции: «Старых довели до слез»

Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев рассказал о том, как спортсмены отреагировали на визит австрийской полиции в расположение команды в Хохфильцене.
«Старых довели до слез.
Остальные ребята тоже расстроены и крайне возмущены. Они высказывали свои претензии на беседе», – сказал Хованцев.
Полиция Австрии подозревает пятерых специалистов и пятерых спортсменов сборной России по биатлону, включая Ирину Старых, в нарушении антидопинговых правил на ЧМ-2017 в Хохфильцене.
В биатлоне облава? К нашим пришла австрийская полиция, спрашивала про допинг