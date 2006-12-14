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    Хованцев о визите австрийской полиции: «Старых довели до слез»

    Теги Кубок мира сборная России жен допинг Анатолий Хованцев ЧМ-2017 Ирина Старых Биатлон

    Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев рассказал о том, как спортсмены отреагировали на визит австрийской полиции в расположение команды в Хохфильцене.

    «Старых довели до слез.

    Остальные ребята тоже расстроены и крайне возмущены. Они высказывали свои претензии на беседе», – сказал Хованцев.

    Полиция Австрии подозревает пятерых специалистов и пятерых спортсменов сборной России по биатлону, включая Ирину Старых, в нарушении антидопинговых правил на ЧМ-2017 в Хохфильцене.

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