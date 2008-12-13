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    Старых – о новых допинг-обвинениях: «Я многое пережила в спорте, меня ничем не убьешь»

    Теги Кубок мира сборная России жен допинг ЧМ-2017 Ирина Старых Матч ТВ Биатлон

    Российская биатлонистка Ирина Старых рассказала о том, как настраивалась на спринт в Хохфильцене после визита австрийской полиции и обвинений в нарушении антидопинговых правил на ЧМ-2017.

    «После вчерашнего вечера просто выходила и делала свою работу. Я многое пережила в спорте, меня ничем не убьешь. Это если немного позитива.

    Просто настраивалась на стрельбу. На этой трассе тяжело, состояние еще с Поклюки не такое легкое, какого я ожидаю. Я здесь уже четвертый раз, знаю, как подходить и работать. Трасса тяжелая именно по рельефу, надо было силы распределять очень равномерно, чтобы хватило на финиш.

    Что было вчера? Лучше задать этот вопрос тренерам, я ничего не могу сказать. Как видите, я пока в команде», – сказала Старых в эфире телеканала «Матч ТВ».

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