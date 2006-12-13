Виталий Норицын: «Полицейские сказали, что из-за допингового дела могут возникнуть проблемы с отъездом из Австрии»

Старший тренер женской сборной России Виталий Норицын рассказал об атмосфере в команде после информации о допинговых обвинений россиян, участвовавших в .

В женской команде в нарушении антидопинговых правил в Хохифильцене-2017 подозревается .

«Старых переживает, остальные девушки в порядке.

В среду полицейские нам сказали, что из-за того, что дело заведено, могут возникнуть проблемы с отъездом из Австрии.

Учитывая, что тут прозрачная граница с Чехией, не понятно, что они имели в виду. Дело заведено только на территории Австрии», – сказал Норицын.

В отношении россиян начато уголовное расследование, которое ведет отдел прокуратуры Вены по противодействию экономическим преступлениям и коррупции.

В биатлоне облава? К нашим пришла австрийская полиция, спрашивала про допинг