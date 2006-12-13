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    Виталий Норицын: «Полицейские сказали, что из-за допингового дела могут возникнуть проблемы с отъездом из Австрии»

    Теги Кубок мира сборная России жен допинг Виталий Норицын ЧМ-2017 Ирина Старых Биатлон

    Старший тренер женской сборной России Виталий Норицын рассказал об атмосфере в команде после информации о допинговых обвинений россиян, участвовавших в ЧМ-2017.

    В женской команде в нарушении антидопинговых правил в Хохифильцене-2017 подозревается Ирина Старых.

    «Старых переживает, остальные девушки в порядке.

    В среду полицейские нам сказали, что из-за того, что дело заведено, могут возникнуть проблемы с отъездом из Австрии.

    Учитывая, что тут прозрачная граница с Чехией, не понятно, что они имели в виду. Дело заведено только на территории Австрии», – сказал Норицын.

    В отношении россиян начато уголовное расследование, которое ведет отдел прокуратуры Вены по противодействию экономическим преступлениям и коррупции.

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