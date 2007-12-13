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    Себастьян Самуэльссон: «Не думаю, что новые расследования в отношении русских связаны с политикой»

    Теги сборная России сборная России жен допинг Антон Шипулин Александр Касперович Алексей Волков Евгений Гараничев Александр Логинов ЧМ-2017 Ирина Старых Себастьян Самуэльссон Матч ТВ Биатлон

    Олимпийский чемпион Себастьян Самуэльссон прокомментировал информацию о допинговых  обвинениях в адрес российских биатлонистов.

    «Грустно, что опять проходят расследования в отношении российской сборной. Не думаю, что это как-то связано с политикой», – сказал Самуэльссон в эфире телеканала «Матч ТВ».

    Накануне австрийская полиция прибыла в расположение сборной России в Хохфильцене. Евгению Гараничеву, Александру Логинову, Антону Шипулину, Ирине Старых, Алексею Волкову и тренеру Александру Касперовичу выдвинуты обвинения в нарушении антидопинговых правил во время ЧМ-2017.

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