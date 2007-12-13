Себастьян Самуэльссон: «Не думаю, что новые расследования в отношении русских связаны с политикой»

Олимпийский чемпион прокомментировал информацию о допинговых обвинениях в адрес российских биатлонистов.

«Грустно, что опять проходят расследования в отношении российской сборной. Не думаю, что это как-то связано с политикой», – сказал Самуэльссон в эфире телеканала «Матч ТВ».

Накануне австрийская полиция прибыла в расположение сборной России в Хохфильцене. Евгению Гараничеву, Александру Логинову, , Ирине Старых, Алексею Волкову и тренеру Александру Касперовичу выдвинуты обвинения в нарушении антидопинговых правил во время .

В биатлоне облава? К нашим пришла австрийская полиция, спрашивала про допинг