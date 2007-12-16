Кубок мира. Норвегия лидирует в медальном зачете, у России – три бронзы

После второго этапа Кубка мира по биатлону сборная Норвегии с четырьмя победами лидирует в медальном зачете.
В активе российской команды три бронзы, завоеванные Александром Логиновым в спринте и гонке преследования, а также Екатериной Юрловой в спринте.
Кубок мира
Медальный зачет (всего: золото – серебро – бронза)
1. Норвегия – 6 медалей (4-1-1)
2. Франция – 8 (3-3-2)
3. Финляндия – 4 (3-1-0)
4. Италия – 6 (2-2-2)
5. Швеция – 2 (1-1-0)
6. Украина – 2 (1-0-1)
7. Германия – 4 (0-2-2)
8. Австрия – 2 (0-1-1)
9. Словакия – 2 (0-1-1)
10. Швейцария – 1 (0-1-0)
11. Польша – 1 (0-1-0)
12. Россия – 3 (0-0-3)
13. Чехия – 1 (0-0-1)