Кубок мира. Норвегия лидирует в медальном зачете, у России – три бронзы

После второго этапа Кубка мира по биатлону сборная Норвегии с четырьмя победами лидирует в медальном зачете.

В активе российской команды три бронзы, завоеванные Александром Логиновым в спринте и гонке преследования, а также Екатериной Юрловой в спринте.

Кубок мира

Медальный зачет (всего: золото – серебро – бронза)

1. Норвегия – 6 медалей (4-1-1)

2. Франция – 8 (3-3-2)

3. Финляндия – 4 (3-1-0)

4. Италия – 6 (2-2-2)

5. Швеция – 2 (1-1-0)

6. Украина – 2 (1-0-1)

7. Германия – 4 (0-2-2)

8. Австрия – 2 (0-1-1)

9. Словакия – 2 (0-1-1)

10. Швейцария – 1 (0-1-0)

11. Польша – 1 (0-1-0)

12. Россия – 3 (0-0-3)

13. Чехия – 1 (0-0-1)