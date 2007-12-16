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    Кубок мира. Норвегия лидирует в медальном зачете, у России – три бронзы

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    После второго этапа Кубка мира по биатлону сборная Норвегии с четырьмя победами лидирует в медальном зачете.

    В активе российской команды три бронзы, завоеванные Александром Логиновым в спринте и гонке преследования, а также Екатериной Юрловой в спринте.

    Кубок мира

    Медальный зачет (всего: золото – серебро – бронза)

    1. Норвегия – 6 медалей (4-1-1)
    2. Франция – 8 (3-3-2)
    3. Финляндия – 4 (3-1-0)
    4. Италия – 6 (2-2-2)
    5. Швеция – 2 (1-1-0)
    6. Украина – 2 (1-0-1)
    7. Германия – 4 (0-2-2)
    8. Австрия – 2 (0-1-1)
    9. Словакия – 2 (0-1-1)
    10. Швейцария – 1 (0-1-0)
    11. Польша – 1 (0-1-0)
    12. Россия – 3 (0-0-3)
    13. Чехия – 1 (0-0-1)

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