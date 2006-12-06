Владимир Драчев: «Нужно понимать, что сейчас мы идем снизу. Сразу лидеров нам не обыграть»

Президент Союза биатлонистов России ( ) Владимир Драчев поделился мнением насчет результатов команды в первых гонках Кубка мира.

В сингл-миксте на этапе в Поклюке Ульяна Кайшева и Евгений Гараничев заняли седьмое место, в смешанной эстафете российская команда финишировала четвертой.

«Результаты микст-эстафет я бы разбил на две части. Мне понравилось, что не было провала. Были запасные патроны, и в двух моментах были недочеты: у Кайшевой на второй лежке и у мужчин, у Логинова больше, наверное. И маленькое западение скорости у Кати Юрловой – все это не дало нам возможности быть третьими. Нормальный, хороший результат – не провалились, но и пока еще не вышли на уровень призеров.



Мы должны понимать, что сейчас идем снизу. Есть позитивные моменты. Нам сразу не обыграть лидеров, каждый спортсмен растет медленно, постепенно. Даша Домрачева не росла скачком. Нойнер – да, тот же Фуркад вышел вверх и сразу выступает. Мы ждем постепенного роста и надеемся, может быть, к концу сезона, на следующий год улучшить состав команды, улучшить форму к Олимпиаде-2022 – это наша основная задача.



Нам бы хотелось, чтобы мы вошли в тройку Кубка наций у мужчин и у женщин. Мы были четвертыми, надо сделать шаг вверх. Я очень надеюсь на Логинова, Малышко – это мощные ребята, которые выступали и готовы выступать на Кубке мира.

У девушек я надеюсь на молодых, которые уже стучатся. Мы видели на отборах, что они могут бороться и с Мякяряйнен. В Финляндии она выигрывала, но не настолько много, как раньше. Рост результатов есть, улучшение идет.



Наша команда поднимается на Кубке IBU, мы выигрываем гонки: Бабиков, Миронова – и Морозова рядом. Это хороший опыт, чтобы провести ротацию после второго этапа.



Я бы не стал выделять у девушек – наверное, обидятся. Мы надеемся на всю команду. Надеемся, что у Норицына получится поднять общий уровень. Не надо пытаться сразу получить максимум от спортсмена, надо постепенно поднимать его уровень. Я уверен, что дальше мы будем понимать, что необходимо сделать у каждого спортсмена», – сказал Драчев в эфире телеканала .