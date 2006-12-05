Чепиков о том, почему не подписывал письмо против Тихонова: «Он многое сделал для меня. Я обязан ему по жизни»

Вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Чепиков рассказал, почему не стал подписывать письмо группы ветеранов российского биатлона против Александра Тихонова.

«Мне звонили, но я отказался. Во-первых, нахожусь в таком возрасте, что не имею права никого осуждать. Во-вторых, Александр Иванович очень многое сделал для меня. Он вернул меня в биатлон, когда я был без денег и без профессии. И вообще несколько раз очень серьезно мне помог. Я обязан ему по жизни.

– Тихонов практически в каждом интервью поливает Драчева. Как же вам при таких раскладах удается выстраивать отношения с ними обоими?

– В биатлоне слишком много разногласий. Ни в одном другом виде спорта такого нет. Постоянно какие-то перепалки. Но у меня со всеми хорошие отношения и я не хочу осуждать и критиковать ни одного, ни другого. Нужно не в склоках участвовать, а доказывать правоту своим примером.

– Тяжело удерживать нейтралитет?

– Мы говорили с вами про статус. Так вот у меня нет никакого стремления держаться за место под солнцем в СБР. Если моя деятельность кому-то не нравится, я в любой момент могу отойти в сторону. У меня философское отношение к жизни.

– И это помогает избегать вам конфликтов, которых в биатлоне, как вы сказали, крайне много?

– Я просто всегда остаюсь собой. Вот позвонили мне по поводу Александра Ивановича, я честно сказал, что подписывать что-то против него не могу. Не мое это. Такая же ситуация была и в середине 2000-х. Мне проще было уйти из сборной, что я и сделал, уехав из Поклюки, хотя отобрался на чемпионат мира», – сказал Чепиков.

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