Жена Малышко: «Четыре года после Сочи-2014 были ужасны: никто не хотел, чтобы Дима был в сборной»

Екатерина Малышко, жена олимпийского чемпиона по биатлону , рассказала о том, как муж справлялся со спадом после .

«Когда мы начинали встречаться, Диму раскручивали как молодую суперзвезду: был Оберхоф и три подряд золота Кубка мира. Куда бы мы ни приходили в Питере, с ним везде фотографировались, просили автограф.

Но как сильно его преподнесли тогда, так же сильно начали гнобить потом. Не знаю, как он все это пережил. Мне за него было очень больно. Люди, которые только что говорили, какой он классный, тут же начали критиковать.

Меня это очень задевало, я удалилась из всех социальных сетей, чтобы ничего не видеть. Но все равно находились доброжелатели, которые скидывали избранное. Читала, а там чуть ли не трехэтажные маты о Диме.

Никто не хотел, чтобы он был в сборной. Ни болельщики, ни некоторые тренеры. Четыре года после Олимпиады в Сочи были ужасны.

Если бы он был спортсменом среднего звена, без побед и достижений, я бы сама сказала, что пора заканчивать, чтобы не занимать чье-то место. Быть во второй 30-ке на Кубке мира и числиться в сборной не классно. Но он хотел и хочет доказать, что все его победы не случайны. Очень его уважаю за это.

Из психологической ямы вытащил себя сам. Когда бегаешь на таком уровне, все решают не только тренировки и физическая форма, должно быть все в порядке с головой.

Хорошо помню один из этапов Кубка мира в Контиолахти. Дима был очень далеко от лидеров, я пришла на последний подъем, где обычно стоят только тренеры, смотрела, как он бежит, и думала: «Что с тобой?». Он просто шел. Я была в шоке. Не понимала, что с человеком происходит. Он был чудовищно подавлен. Сейчас, мне кажется, переборол себя», – сказала Екатерина.