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    Александр Тихонов: «Команда России на сборе в Контиолахти размещались нищенским образом, а кушать ездили за 15 км»

    Теги Александр Тихонов сборная России сборная России жен СБР Биатлон

    Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов заявил, что сбор российской команды в финском Контиолахти проходил в плохих условиях.

    «Тренеры приехали из Контиолахти, посмотрели, как тренируется там сборная команда. Я говорил с несколькими наставниками, все в шоке от организации этого сбора.

    Не знаю, кто в СБР занимается обеспечением тренировочного процесса, но проблем выше крыши. Кушать спортсмены ездили за 15 км, размещались самым нищенским образом, бежали гонку кто в какой форме.

    Вчера прошло закрытое заседание правления СБР. Мне интересно, от кого они закрываются и что закрывают, когда за душой нет средств, нет нормального коллектива. И вы не можете пригласить нормальных людей, широкую биатлонную общественность. Пусть они подскажут что-то безграмотному руководству сегодняшнего биатлона», – написал Тихонов.

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