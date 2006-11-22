Александр Тихонов: «Команда России на сборе в Контиолахти размещались нищенским образом, а кушать ездили за 15 км»

Четырехкратный олимпийский чемпион заявил, что сбор российской команды в финском Контиолахти проходил в плохих условиях.

«Тренеры приехали из Контиолахти, посмотрели, как тренируется там сборная команда. Я говорил с несколькими наставниками, все в шоке от организации этого сбора.

Не знаю, кто в занимается обеспечением тренировочного процесса, но проблем выше крыши. Кушать спортсмены ездили за 15 км, размещались самым нищенским образом, бежали гонку кто в какой форме.

Вчера прошло закрытое заседание правления СБР. Мне интересно, от кого они закрываются и что закрывают, когда за душой нет средств, нет нормального коллектива. И вы не можете пригласить нормальных людей, широкую биатлонную общественность. Пусть они подскажут что-то безграмотному руководству сегодняшнего биатлона», – написал Тихонов.

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