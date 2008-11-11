Александр Тихонов: «В интервью Sports.ru Хованцев говорит, что лучше бы я помог СБР, чем критиковать. Но им уже не поможешь»

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов поделился мнением насчет интервью для .ru главного тренера сборной России по биатлону Анатолия Хованцева.

«Я прочитал интервью и комментарии к нему. Могу сказать, что Толя здесь покрывает свою или чью-то безграмотность.

Он говорит, что лучше бы я им чем-нибудь помог, чем критиковать. Но я думаю, что им уже помочь ничем невозможно.

Все провалы нового руководства он пытается оправдать. Даже смешно читать, как он брал на работу этого молодого горе-тренера без специального образования, который якобы внедрял какие-то норвежские методики. Вы вместе с Драчевым набирали этот тренерский штаб и должны нести ответственность за его качество.

Сейчас Хованцев покрывает безграмотность Драчева, не понимая, что в случае провала опять встанет под удар его репутация. Мы это уже проходили в 2011 году, когда он позволил навязать себе волю безграмотной команды во главе с , а потом был уволен прямо во время эстафеты.

Невзирая ни на что, пожелаю ребятам в предстоящем сезоне порадовать наших любителей биатлона в эти нелегкие времена яркими выступлениями», – написал Тихонов.

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