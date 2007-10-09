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    Александр Тихонов: «Как может Драчев объединить вокруг себя тренеров, если он, кроме собственного кармана, ничего не видит?»

    Теги Александр Тихонов сборная России сборная России жен СБР Владимир Драчев Биатлон

    Олимпийский чемпион Александр Тихонов поделился мнением о руководстве российского биатлона.

    «Сегодняшние проблемы у России почти во всех отраслях, а биатлон – как показатель, как лакмусовая бумажка. И не только он, но и легкая атлетика, и их коллеги из тяжелой. Во многие федерациях пришли люди, далекие от спорта. Если же не далеки, то Барнашов, Майгуров, Драчев, ныне стоящие у биатлонной власти – одна категория людей, которые ненавидят друг друга.

    – Один из зарубежных тренеров, немец Вольфганг Пихлер, работавший в России, откровенно озвучил, что в этом и беда русского биатлона.

    – Как может президент федерации Драчев объединить вокруг себя тренеров, если он, кроме собственного кармана, ничего не видит? Известно, что, когда Драчев стоял во главе администрации Всеволожского района, в регионе были зафиксированы махинации с землей. От серьезных последствий его спас губернатор области.

    Недавно на тренерском совете неожиданно выяснилось, что Драчев хочет получить все должности в Союзе биатлонистов России. Не вышло, против него проголосовало большинство, а председателем совета выбрали Максима Кугаевского», – сказал Тихонов. 

    Биатлон восстал против Тихонова. Он унижал всех годами

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