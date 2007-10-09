Александр Тихонов: «Как может Драчев объединить вокруг себя тренеров, если он, кроме собственного кармана, ничего не видит?»

Олимпийский чемпион поделился мнением о руководстве российского биатлона.

«Сегодняшние проблемы у России почти во всех отраслях, а биатлон – как показатель, как лакмусовая бумажка. И не только он, но и легкая атлетика, и их коллеги из тяжелой. Во многие федерациях пришли люди, далекие от спорта. Если же не далеки, то Барнашов, Майгуров, Драчев, ныне стоящие у биатлонной власти – одна категория людей, которые ненавидят друг друга.

– Один из зарубежных тренеров, немец , работавший в России, откровенно озвучил, что в этом и беда русского биатлона.

– Как может президент федерации Драчев объединить вокруг себя тренеров, если он, кроме собственного кармана, ничего не видит? Известно, что, когда Драчев стоял во главе администрации Всеволожского района, в регионе были зафиксированы махинации с землей. От серьезных последствий его спас губернатор области.

Недавно на тренерском совете неожиданно выяснилось, что Драчев хочет получить все должности в Союзе биатлонистов России. Не вышло, против него проголосовало большинство, а председателем совета выбрали Максима Кугаевского», – сказал Тихонов.

Биатлон восстал против Тихонова. Он унижал всех годами