Драчев – о провале Цветкова и Бабикова на отборе: «Пусть выигрывают следующую гонку. А если нет, поедут на Кубок IBU»

Президент СБР Владимир Драчев прокомментировал первые результаты отборочных стартов в Контиолахти, где провалились чемпионы мира Антон Бабиков (14-е место) и Максим Цветков (18-е место).

«Это самые открытые отборы, наверное, за все последние годы. Мы допустили всех желающих, абсолютно всех, кто проходил подготовку и мог бы участвовать в Кубках мира и IBU. Результаты – такие, какие есть. Любой, кто выполнит критерии отбора, поедет на Кубок мира.

– Как быть с Цветковым и Бабиковым, которые первую гонку провалили?

– Пусть выигрывают следующую. А если нет, поедут на Кубок IBU доказывать свою силу.

– А если они даже на Кубок IBU не отберутся?

– Вы же помните историю, когда великий Бьорндален не смог отобраться и не поехал на Олимпиаду? Норвежская федерация, несмотря ни на что, выдержала свои критерии отбора. Мы будем поступать так же», – отметил Драчев.