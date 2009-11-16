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    Драчев – о провале Цветкова и Бабикова на отборе: «Пусть выигрывают следующую гонку. А если нет, поедут на Кубок IBU»

    Теги сборная России СБР Владимир Драчев Антон Бабиков Максим Цветков контрольные гонки сборной России Биатлон

    Президент СБР Владимир Драчев прокомментировал первые результаты отборочных стартов в Контиолахти, где провалились чемпионы мира Антон Бабиков (14-е место) и Максим Цветков (18-е место).

    «Это самые открытые отборы, наверное, за все последние годы. Мы допустили всех желающих, абсолютно всех, кто проходил подготовку и мог бы участвовать в Кубках мира и IBU. Результаты – такие, какие есть. Любой, кто выполнит критерии отбора, поедет на Кубок мира.

    – Как быть с Цветковым и Бабиковым, которые первую гонку провалили?

    – Пусть выигрывают следующую. А если нет, поедут на Кубок IBU доказывать свою силу.

    – А если они даже на Кубок IBU не отберутся?

    – Вы же помните историю, когда великий Бьорндален не смог отобраться и не поехал на Олимпиаду? Норвежская федерация, несмотря ни на что, выдержала свои критерии отбора. Мы будем поступать так же», – отметил Драчев.

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