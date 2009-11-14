Наверх
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Бывший антидопинговый следователь: «Нынешнее руководство WADA – воняющий подгузник, который срочно нужно менять»

    Теги допинг USADA WADA Крэйг Риди РУСАДА Эмма Коберн Трэвис Тайгерт Себастьян Самуэльссон Джек Робертсон Биатлон

    Бывший следователь Всемирного антидопингового агентства (WADA) Джек Робертсон призвал реформировать организацию из-за восстановления РУСАДА.

    «Последнее решение о восстановлении РУСАДА – очередной показатель любви WADA и МОК к России. Что Россия сделала для восстановления?

    Она так и не признала вину, не извинилась, постоянно врала, уничтожала доказательства, угрожала информаторам, обвиняла других, взламывала базы данных WADA и публиковала очень чувствительную для спортсменов информацию о TUE, и продолжала кормить допингом своих спортсменов.

    Все спортсмены сейчас должны присоединиться к призывам Эммы Коберн и Себастьяна Самуэльссона и поддержать информаторов, которые бросали свой дом и рисковали своей безопасностью ради того, чтобы разоблачить российскую допинговую систему.

    Вместо того, чтобы что-то менять, президент WADA Риди сейчас атакует главу Американского антидопингового агентства (USADA) Трэвиса Тайгерта, который взял на себя роль WADA и сейчас является адвокатом и голосом всех чистых атлетов в мире.

    У Тайгерта нет никакой политической мотивации, им двигает его страсть защитить чистых спортсменов.

    Когда я расследовал допинговый скандал в России, в WADA мне сказали, что если расследование будет неудачным, то именно моя голова окажется на плахе.

    И я работал без выходных, чтобы убедиться, что мое расследование успешно. Но не потому, что я боялся угроз, а потому, что я бы невероятно потрясен допинговой системой в России и не хотел подвести всех информаторов и чистых спортсменов.

    Если использовать аналогию, то руководство WADA и их исполнительный комитет сейчас – вонючий подгузник, который срочно нужно менять», – написал Робертсон.

    Самуэльссон и Коберн написали главе WADA: «Почему россияне, вовлеченные в допинговую систему, продолжают выступать?»

    Материалы по теме

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться