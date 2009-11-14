Бывший антидопинговый следователь: «Нынешнее руководство WADA – воняющий подгузник, который срочно нужно менять»

Бывший следователь Всемирного антидопингового агентства (WADA) Джек Робертсон призвал реформировать организацию из-за восстановления РУСАДА.
«Последнее решение о восстановлении РУСАДА – очередной показатель любви WADA и МОК к России. Что Россия сделала для восстановления?
Она так и не признала вину, не извинилась, постоянно врала, уничтожала доказательства, угрожала информаторам, обвиняла других, взламывала базы данных WADA и публиковала очень чувствительную для спортсменов информацию о TUE, и продолжала кормить допингом своих спортсменов.
Все спортсмены сейчас должны присоединиться к призывам Эммы Коберн и Себастьяна Самуэльссона и поддержать информаторов, которые бросали свой дом и рисковали своей безопасностью ради того, чтобы разоблачить российскую допинговую систему.
Вместо того, чтобы что-то менять, президент WADA Риди сейчас атакует главу Американского антидопингового агентства (USADA) Трэвиса Тайгерта, который взял на себя роль WADA и сейчас является адвокатом и голосом всех чистых атлетов в мире.
У Тайгерта нет никакой политической мотивации, им двигает его страсть защитить чистых спортсменов.
Когда я расследовал допинговый скандал в России, в WADA мне сказали, что если расследование будет неудачным, то именно моя голова окажется на плахе.
И я работал без выходных, чтобы убедиться, что мое расследование успешно. Но не потому, что я боялся угроз, а потому, что я бы невероятно потрясен допинговой системой в России и не хотел подвести всех информаторов и чистых спортсменов.
Если использовать аналогию, то руководство WADA и их исполнительный комитет сейчас – вонючий подгузник, который срочно нужно менять», – написал Робертсон.
Самуэльссон и Коберн написали главе WADA: «Почему россияне, вовлеченные в допинговую систему, продолжают выступать?»