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    РУСАДА представило детский комикс о допинге. Его придумала заместитель гендиректора Пахноцкая

    Теги допинг РУСАДА Маргарита Пахноцкая Биатлон

    Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) представило детский комикс о допинге.

    Комикс нарисован по сказке заместителя генерального директора организации Марии Пахноцкой.

    По сюжету комикса друзья Дон и Ник готовятся выступить на межпланетном спортивном соревновании. Некое злое существо предлагает Дону жемчужину, которая поможет мальчику выиграть. Дон съедает странную жемчужину и лидирует в забеге, но перед самым финишем останавливается, уступая Нику. 

    Дон признается в том, что нарушил правила и жалеет о содеянном, но все его поддерживают.

    ФОТО

    Мы назвали антидопинговые курсы фейком. Нам сразу же позвонили из РУСАДА

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