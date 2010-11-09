РУСАДА представило детский комикс о допинге. Его придумала заместитель гендиректора Пахноцкая

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) представило детский комикс о допинге.

Комикс нарисован по сказке заместителя генерального директора организации Марии Пахноцкой.

По сюжету комикса друзья Дон и Ник готовятся выступить на межпланетном спортивном соревновании. Некое злое существо предлагает Дону жемчужину, которая поможет мальчику выиграть. Дон съедает странную жемчужину и лидирует в забеге, но перед самым финишем останавливается, уступая Нику.

Дон признается в том, что нарушил правила и жалеет о содеянном, но все его поддерживают.

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