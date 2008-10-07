ARD: доступ к пробиркам с допинг-пробами в Пхенчхане-2018 не охранялся, что создало угрозу манипуляций

Немецкий телеканал ARD снял фильм о нарушениях допинг-контроля на зимней Олимпиаде-2018 в Пхенчхане.

В фильме показано видео из кабинета допинг-контроля в Корее, которое было прислано ассистентом одного из спортсменов. Ассистент остался один в комнате и имел доступ к пробиркам с допинг-пробами, а также к конфиденциальным документам. Кроме того, в кабинете повсюду были разбросаны анализируемые образцы. Сотрудники допинг-контроля никак не контролировали автора видео.

Таким образом, сделан вывод о существующей возможности манипуляций с пробами, уничтожения документов или образцов. Как утверждают авторы фильма, в числе которых и журналист Хайо Зеппельт, ARD обладает несколькими подобными видео.

Спортивные источники, находившиеся в Пхенчхане во время Олимпиады, подтвердили каналу, что наблюдали подобное в Корее.

«В подобном случае я могу утверждать, что лаборатория не функционировала должным образом, что минимальные стандарты, установленные Всемирным антидопинговым агентством (WADA), не соблюдались. Поэтому оправдать (допинговые случаи Игр-2018) будет несложно. Каждый образец, который хранился в лаборатории – бесполезен», – отмечает специалист по спортивному праву Михаэль Лехнер.

В Пхенчхане-2018 было зафиксировано четыре допинговых случая: российский керлингист Александр Крушельницкий был лишен бронзы в дабл-миксте (в его образце обнаружен мельдоний), также были отстранены словенский хоккеист Жига Еглич (фенотерол), шорт-трекист из Японии Кэй Сайто (ацетазоламид) и российская бобслеистка Надежда Сергеева (триметазидин).

По мнению авторов, ответственность лежит на президенте Международного олимпийского комитета (МОК) Томасе Бахе, который накануне Пхенчхана-2018 обещал усилить меры по борьбе с допингом в свете скандалов вокруг российских спортсменов.

Отмечается, что группа независимых экспертов WADA нашла лишь отдельные небольшие нарушения допинг-контроля, но в целом оценила работу лаборатории положительно. В докладе WADA говорится об открытых холодильниках с пробирками и неохраняемых входах в помещение, но эти случаи называются отдельными.