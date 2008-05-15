Дмитрий Губерниев о том, что в Швеции могли скрывать положительные допинг-пробы: «Дядя Пиха, может, покаяться, и тебе скидка выйдет?»

Комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением насчет информации о том, что Шведская спортивная конфедерация скрывает информацию о положительных допинг-пробах спортсменов.

«Друзья, хакеры из Fancy Bears нашли и обнародовали важные документы. Спортивная федерация Швеции скрывает положительные допинговые истории своих спортсменов.

Ребятки тамошние жрут тоннами противоастматические препараты. Болеют бедняги. Как интересно! И никто не наказан.

А биатлонистов там нет часом? Олимпийские же герои. Самуэльссон или Оберг? Иные? Дядя Пиха, ты же не обманывал лучшего друга из России, скромного Губерника? Может, покаяться, и тебе скидка выйдет? Или жарко опровергнуть? А, Дядя Пиха?» – написал Губерниев.

Сборная Швеции по биатлону на Олимпиаде в Пхенчхане завоевала два золота и два серебра. Команду возглавляет немецкий специалист Вольфганг Пихлер.

Fancy Bears: Шведская спортивная конфедерация скрывает информацию о положительных допинг-пробах своих спортсменов