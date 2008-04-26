Сергей Чепиков о секс-скандале: «Могу на своем депутатском уровне провести расследование по Тутмину»

Двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы Сергей Чепиков сообщил, что может провести расследование по заявлению Анны Моисеевой о сексуальных домогательствах со стороны тренера Сергея Тутмина.

«В биатлоне я с этим никогда не сталкивался. Мне вообще это странно слышать. Конечно, это нужно пресекать на любом уровне.

Я могу на своем депутатском уровне провести расследование, если это будет необходимо и мне поступит обращение от руководства спортивного клуба или от родителей.

Главное, чтобы были какие-то факты. Я постараюсь связаться с Резцовой, обсудить эту ситуацию и готов подключиться к проблеме», – рассказал Чепиков.

«Мама Моисеевой сказала, что были еще случаи с другими девочками.

Эти люди должны быть наказаны за совращения! Не должны продолжать работать в спорте. Конечно, нужно, чтобы девочка сама захотела все рассказать, и родители подключились.

Мама у нее очень активная, переживает за свою дочь. Это хорошо – такие вещи не нужно скрывать, а тут же обнажать и пресекать! Считаю, что нужно всем показать, что это наказуемо – чтобы ни у кого из тренеров даже близко не возникло желание таким заминаться», – цитирует бывшего биатлониста «Спорт-Экспресс».

Тренер предлагал спортсменке помощь в обмен на секс. Новый ад в русском биатлоне