Президент Союза биатлонистов Чехии: «Надеюсь, теперь русские посмотрят в глаза допинг-проблеме, которая до сих пор не решена»

Президент Союза биатлонистов Чехии Иржи Гамза поделился мнением насчет допингового скандала вокруг руководства Международного союза биатлонистов ( ) в связи с возможным сокрытием положительных допинг-проб российских спортсменов.

«Я говорил, что ловушка наконец-то захлопнулась, ведь мы давно предупреждали о проблемах в IBU. Мы, пожалуй, были самыми большими критиками работы , которая в последние годы была очень авторитарной, он не слушал людей с мнением, отличным от его.

В общем, когда человек у власти так долго, как Андерс, который руководил организацией 25 лет, он неизбежно скатывается к такому авторитарному управлению. В последнее время решения по всем событиям принимали только Бессеберг и . Это, конечно, было не очень хорошо для биатлона.

Я был недоволен тем, что Андерс ушел в отставку временно. Мне кажется, он должен немедленно снять с себя все полномочия и покинуть биатлон. Мы должны провести внеочередную конференцию и выбрать абсолютно новое руководство. Собрание назначено на сентябрь, а это очень поздно, это может парализовать работу IBU.

Рад, что мы не меняли свое отношение насчет проведения соревнований в Тюмени. Сейчас выяснилось, что стоило бороться за правду. Теперь я надеюсь, что русские посмотрят в глаза той глобальной проблеме с допингом, что возникла перед , потому что она не была решена», – сказал Гамза.

Жуткая облава в биатлоне: опять русский допинг