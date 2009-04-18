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    Президент Союза биатлонистов Чехии: «Надеюсь, теперь русские посмотрят в глаза допинг-проблеме, которая до сих пор не решена»

    Теги Сочи-2014 сборная России сборная России жен допинг IBU Андерс Бессеберг Николь Реш Союз биатлонистов Чехии Иржи Гамза Биатлон

    Президент Союза биатлонистов Чехии Иржи Гамза поделился мнением насчет допингового скандала вокруг руководства Международного союза биатлонистов (IBU) в связи с возможным сокрытием положительных допинг-проб российских спортсменов.

    «Я говорил, что ловушка наконец-то захлопнулась, ведь мы давно предупреждали о проблемах в IBU. Мы, пожалуй, были самыми большими критиками работы Андерса Бессеберга, которая в последние годы была очень авторитарной, он не слушал людей с мнением, отличным от его.

    В общем, когда человек у власти так долго, как Андерс, который руководил организацией 25 лет, он неизбежно скатывается к такому авторитарному управлению. В последнее время решения по всем событиям принимали только Бессеберг и Николь Реш. Это, конечно, было не очень хорошо для биатлона.

    Я был недоволен тем, что Андерс ушел в отставку временно. Мне кажется, он должен немедленно снять с себя все полномочия и покинуть биатлон. Мы должны провести внеочередную конференцию и выбрать абсолютно новое руководство. Собрание назначено на сентябрь, а это очень поздно, это может парализовать работу IBU.

    Рад, что мы не меняли свое отношение насчет проведения соревнований в Тюмени. Сейчас выяснилось, что стоило бороться за правду. Теперь я надеюсь, что русские посмотрят в глаза той глобальной проблеме с допингом, что возникла перед Сочи-2014, потому что она не была решена», – сказал Гамза.

    Жуткая облава в биатлоне: опять русский допинг

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