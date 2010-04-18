«Хотела бы сказать, что мне было 15 лет, но это не так». Коукалова – о первом сексе

Чешская биатлонистка в автобиографии «Другая» рассказала о своем первом сексуальном опыте.

По словам спортсменки, она впервые занялась сексом с 12-летним другом ее сестры.

«Я хотела бы сказать, что мне было 15, но это не так.

Он был нежен, я наслаждалась каждой минутой. И я не могла перестать думать об этом, не о нем, а о том, что произошло», – написала Коукалова.

Биатлонистка призналась, что иногда накануне гонки занимается любовью.

«Думаю, секс может помочь женщине, улучшить состояние. Для меня это почти как медитация», – отметила двукратная чемпионка мира, добавив, что это помогает, «если не превращается в трехчасовую гимнастику».