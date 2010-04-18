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    «Хотела бы сказать, что мне было 15 лет, но это не так». Коукалова – о первом сексе

    Теги светская хроника сборная Чехии жен Габриэла Коукалова (Соукалова) Биатлон

    Чешская биатлонистка Габриэла Коукалова в автобиографии «Другая» рассказала о своем первом сексуальном опыте.

    По словам спортсменки, она впервые занялась сексом с 12-летним другом ее сестры.

    «Я хотела бы сказать, что мне было 15, но это не так.

    Он был нежен, я наслаждалась каждой минутой. И я не могла перестать думать об этом, не о нем, а о том, что произошло», – написала Коукалова.

    Биатлонистка призналась, что иногда накануне гонки занимается любовью.

    «Думаю, секс может помочь женщине, улучшить состояние. Для меня это почти как медитация», – отметила двукратная чемпионка мира, добавив, что это помогает, «если не превращается в трехчасовую гимнастику».

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