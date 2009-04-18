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    Габриэла Коукалова: «Не хочу возвращаться в биатлон»

    Теги сборная Чехии жен Габриэла Коукалова (Соукалова) Биатлон

    Чешская биатлонистка Габриэла Коукалова рассказала о своих перспективах возвращения в спорт.

    Двукратная чемпионка мира пропускала сезон-2017/18 из-за проблем со здоровьем. В начале апреля спортсменка объявила, что пропустит и следующий сезон.

    «Я не хочу возвращаться в биатлон, потому что это очень травмирует меня. Все, что происходило, было нелегко. Мне трудно об этом говорить и вдаваться в детали.

    На данный момент я не знаю, способна ли начать все заново, восстановиться для того, чтобы вернуться спустя два года. Я правда не знаю, какое у меня будет состояние.

    Многие спортсмены уходили из спорта и не хотели возвращаться. У меня нет подобного опыта, никогда не была в такой ситуации, так что не могу заявлять что-то окончательно», – сказала Коукалова.

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