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    Президент Союза биатлонистов Норвегии: «Мы не доверяем России»

    Теги сборная России допинг IBU Андерс Бессеберг Союз биатлонистов Норвегии Эрленд Шлоквик

    Президент Союза биатлонистов Норвегии Эрленд Шлоквик прокомментировал информацию о том, что глава IBU Андерс Бессеберг мог быть причастен к сокрытию допинг-проб российских спортсменов.

    «Это ужасно для спорта. Будет еще больше разрозненности в биатлоне, и будет больше негатива по отношению к России.

    Уже в декабре 2016 года мы направили в Международный союз биатлонистов (IBU) письмо с просьбой перенести все соревнования из России. В этом году мы также заявляли, что состязания должны быть перенесены. Мы пытались привлечь другие страны, включая Германию и Францию, чтобы отменить поездку в Россию.

    Мы не доверяем России. Считаем, что там было слишком много всего. И то, что происходит сейчас – для нас абсолютная новость.

    То, как Бессеберг построил биатлон, было фантастикой. До тех пор, пока его вина не доказана, он остается невиновным. Мы чувствуем, что он был честен в борьбе с допингом, хотя мог бы сделать больше в ситуации с Россией», – сказал Шлоквик.

    Жуткая облава в биатлоне: опять русский допинг

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