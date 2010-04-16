Президент Союза биатлонистов Норвегии: «Мы не доверяем России»

Президент Союза биатлонистов Норвегии Эрленд Шлоквик прокомментировал информацию о том, что глава IBU Андерс Бессеберг мог быть причастен к сокрытию допинг-проб российских спортсменов.

«Это ужасно для спорта. Будет еще больше разрозненности в биатлоне, и будет больше негатива по отношению к России.

Уже в декабре 2016 года мы направили в Международный союз биатлонистов (IBU) письмо с просьбой перенести все соревнования из России. В этом году мы также заявляли, что состязания должны быть перенесены. Мы пытались привлечь другие страны, включая Германию и Францию, чтобы отменить поездку в Россию.

Мы не доверяем России. Считаем, что там было слишком много всего. И то, что происходит сейчас – для нас абсолютная новость.

То, как Бессеберг построил биатлон, было фантастикой. До тех пор, пока его вина не доказана, он остается невиновным. Мы чувствуем, что он был честен в борьбе с допингом, хотя мог бы сделать больше в ситуации с Россией», – сказал Шлоквик.

Жуткая облава в биатлоне: опять русский допинг