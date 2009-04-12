Александр Кравцов: «IBU передал информацию о абнормальных показателях паспорта крови Устюгова еще год назад»

Глава Союза биатлониство России (СБР) Александр Кравцов сообщил, что Международный союз биатлонистов (IBU) передал информацию о показателях крови россиянина еще год назад.

«IBU передал информацию о абнормальных показателях паспорта крови Устюгова еще год назад. То, что пишут в иностранной прессе – неправда. Никто ничего не скрывал.

В настоящий момент Союзом биатлонистов России ведутся исследования показателей паспорта Устюгова, они еще не закончены.

Остальную информацию, касающуюся уголовного расследования в отношении руководства , комментировать не считаю нужным», – рассказал Кравцов.