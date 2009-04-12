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    Александр Кравцов: «IBU передал информацию о абнормальных показателях паспорта крови Устюгова еще год назад»

    Теги сборная России допинг СБР IBU Александр Кравцов Евгений Устюгов

    Глава Союза биатлониство России (СБР) Александр Кравцов сообщил, что Международный союз биатлонистов (IBU) передал информацию о показателях крови россиянина Евгения Устюгова еще год назад. 

    «IBU передал информацию о абнормальных показателях паспорта крови Устюгова еще год назад. То, что пишут в иностранной прессе – неправда. Никто ничего не скрывал.

    В настоящий момент Союзом биатлонистов России ведутся исследования показателей паспорта Устюгова, они еще не закончены.

    Остальную информацию, касающуюся уголовного расследования в отношении руководства IBU, комментировать не считаю нужным», – рассказал Кравцов. 

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