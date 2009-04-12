Дмитрий Губерниев: «Если будут разброд и шатание в СБР, то мы опять получим по лбу. Быть по уши в майонезе не хочется»

Телекомментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал обвинения в адрес президента IBU Андерса Бессеберга в том, что он якобы скрывал положительные допинг-пробы россиян.

– Насколько вероятно, что наш биатлон повторит печальную судьбу Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА)?

– Судя по близости предстоящих выборов президента IBU и жестким высказываниям некоторых зарубежных спортсменов, я уже ничему не удивлюсь. И сейчас особенно важно вести грамотную международную работу. У нас же первый вице-президент IBU Виктор Майгуров, по сути – второй человек в мировом биатлоне.

Он принял решение баллотироваться на пост президента СБР, но, может быть, с учетом нынешней ситуации, важнее максимально сконцентрироваться на внешних проблемах? Нельзя нам терять позиции. Мы постоянно сетуем, что наших представителей не хватает в международных федерациях. И, может быть сейчас, им не соперничать с Драчевым, а каким-то образом объединиться?

Многие понимают, что, если сейчас вектор развития биатлона будет уходить в сторону США и Канады, это загубит вид спорта. В Северной Америке биатлона нет. Там это – местечковый, практически любительский вид. Такого этапа, как в Тюмени, они не проведут никогда.

– Бессеберг тоже считал, что североамеринканский президент IBU – плохо для его вида спорта. И поэтому раздумывал над тем, чтобы остаться еще на один срок.

– Это действительно так. И с этим его решением во многом и связана нынешняя активность правохранительных органов. Понятно, что политика тут крепко замешана. Если все знали про проблемы с сокрытием каких-то данных, биопаспортов и телевизионных прав, что же вы раньше не приходили? Почему именно сейчас, когда до выборов осталось несколько месяцев?

И это может далеко зайти. Сейчас с презумпцией невиновности большие проблемы. Это всего касается – и разоблачений в Голливуде, и спорта. А уж про российский спорт вообще не говорю. Все идет как под копирку: показания Родченкова, который вдруг резко активизировался за несколько часов до начала обысков, плюс показания анонимных свидетелей. Ключевое слово здесь – анонимных.

В этом смысле сейчас как никогда актуальны слова о том, что всем нам нужно объединиться. Если будут продолжаться разброд и шатание в СБР, чехарда с тренерами, спортсмены продолжат позволять себе резкие и непонятные высказывания – мы навредим сами себе. Будет наступать на те же грабли и снова получать по лбу. В этом смысле быть по уши в майонезе точно не хочется., – рассказал Губерниев.

Жуткая облава в биатлоне: опять русский допинг