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    Мартен Фуркад: «Когда нужно было атаковать, у меня уже просто не было сил»

    Теги Кубок мира сборная Франции Мартен Фуркад

    Французский биатлонист Мартен Фуркад после серебра в масс-старте на этапе Кубка мира в Контиолахти рассказал о своем самочувствии. 

    Фуркад не принимал участия в спринте из-за гастроэнтерита. 

    «Я пытался выйти на старт спринта, но не смог, после чего я вернулся в свой номер и не тренировался. На этой неделе у меня было всего три часа тренировок. В такой ситуации действительно сложно принимать участия в гонках.

    Не знал, чего сегодня ожидать, но остался вполне доволен. Да, хотелось выиграть, но мне понадобилось слишком много времени, чтобы вернуться в гонку на ранних кругах. Когда нужно было атаковать, у меня уже просто не было сил», – рассказал Фуркад. 

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