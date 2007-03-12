Мартен Фуркад: «Когда нужно было атаковать, у меня уже просто не было сил»

Французский биатлонист Мартен Фуркад после серебра в масс-старте на этапе Кубка мира в Контиолахти рассказал о своем самочувствии.

Фуркад не принимал участия в спринте из-за гастроэнтерита.

«Я пытался выйти на старт спринта, но не смог, после чего я вернулся в свой номер и не тренировался. На этой неделе у меня было всего три часа тренировок. В такой ситуации действительно сложно принимать участия в гонках.

Не знал, чего сегодня ожидать, но остался вполне доволен. Да, хотелось выиграть, но мне понадобилось слишком много времени, чтобы вернуться в гонку на ранних кругах. Когда нужно было атаковать, у меня уже просто не было сил», – рассказал Фуркад.