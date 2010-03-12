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    Мартен Фуркад подарил серебряную медаль Кубка мира девочке из России

    Теги Кубок мира сборная Франции видео Дмитрий Губерниев Мартен Фуркад

    Пятикратный олимпийский чемпион, французский биатлонист Мартен Фуркад отдал серебряную медаль, которую он завоевал в масс-старте на этапе Кубка мира в Контиолахти, российской девочке-болельщице. 

    Об этом на своей странице в соцсети сообщил российский комментатор Дмитрий Губерниев

    «Мартен Фуркал отдал российской юной болельщице серебряную медаль!» – написал Губерниев. 

    Победу в масс-старте одержал австриец Юлиан Эберхард, россиянин Антон Шипулин завоевал бронзу. 

    Фото: instagram.com/elena_kabanikhina25/

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