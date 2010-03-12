Мартен Фуркад подарил серебряную медаль Кубка мира девочке из России

Пятикратный олимпийский чемпион, французский биатлонист отдал серебряную медаль, которую он завоевал в масс-старте на этапе Кубка мира в Контиолахти, российской девочке-болельщице.

Об этом на своей странице в соцсети сообщил российский комментатор .

«Мартен Фуркал отдал российской юной болельщице серебряную медаль!» – написал Губерниев.

Победу в масс-старте одержал австриец Юлиан Эберхард, россиянин завоевал бронзу.

Фото: instagram.com/elena_kabanikhina25/