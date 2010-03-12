Мартен Фуркад подарил серебряную медаль Кубка мира девочке из России

Пятикратный олимпийский чемпион, французский биатлонист Мартен Фуркад отдал серебряную медаль, которую он завоевал в масс-старте на этапе Кубка мира в Контиолахти, российской девочке-болельщице.
Об этом на своей странице в соцсети сообщил российский комментатор Дмитрий Губерниев.
«Мартен Фуркал отдал российской юной болельщице серебряную медаль!» – написал Губерниев.
Победу в масс-старте одержал австриец Юлиан Эберхард, россиянин Антон Шипулин завоевал бронзу.
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