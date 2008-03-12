Антон Шипулин: «Не обижаюсь на Эберхарда, он не наступил мне на лыжу умышленно»

Российский биатлонист Антон Шипулин прокомментировал свое выступление в масс-старте на этапе Кубка мира в Контиолахти (3-е место).

Шипулин упал на последнем подъеме перед финишем, когда австриец Юлиан Эберхард наступил ему на лыжу. После финиша спортсмены пожали друг другу руки.

«Конечно, для меня сегодня обидная ситуация сложилась. Она вполне спортивная. Я не обижаюсь на Юлиана. Он не наступил мне на лыжу умышленно, я понимаю его. Поэтому обид никаких не может быть, только разочарование от этой ситуации.

Физически сегодня было тяжелее, чем на спринте, на самом деле. Чувствовал тяжесть в ногах. Скорее всего, это небольшое недовосстановление после вчерашнего дня. Надеюсь, что до Осло я успею восстановиться и быть в неплохой кондиции.

Действительно рад, что в Контиолахти получились неплохие гонки. Призовые места – это подтверждение того, что я нахожусь сейчас в неплохой форме. Прежде всего хотелось бы сохранить ее до конца и выступить достойно на двух следующих этапах Кубка мира», – рассказал Шипулин.

Видео: Калашников Media

Шипулин упал перед финишем. И остался с бронзой