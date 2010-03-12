Кубок мира. Спринт. Эберхард был быстрейшим на лыжне, Шипулин – 7-й

Австрийский биатлонист Юлиан Эберхард был быстрейшим на лыжне в спринте на этапе Кубка мира в Контиолахти, россиянин Антон Шипулин – 7-й.
Кубок мира
7-й этап
Контиолахти, Финляндия
Мужчины
Спринт
Лыжный ход
1. Юлиан Эберхард (Австрия) – 21.36,5
2. Йоханнес Бо (Норвегия) – 6,0
3. Симон Шемп (Германия) – 15,7
4. Андрей Расторгуев (Латвия) – 18,9
5. Арнд Пайффер (Германия) – 26,8
6. Симон Дестье (Франция) – 27,1
7. Антон Шипулин (Россия) – 27,6...
9. Кентен Фильон-Майе (Франция) – 28,5...
13. Роман Еремин (Казахстан) – 38,3...
16. Тарьей Бо (Норвегия) – 44,0...
26. Евгений Гараничев (Россия) – 53,4...
31. Тимофей Лапшин (Южная Корея) – 1.00,2...
35. Уле Эйнар Бьорндален (Норвегия) – 1.09,1
36. Максим Цветков (Россия) – 1.10,1...
38. Дмитрий Малышко (Россия) – 1.10,2...
65. Антон Бабиков (Россия) – 1.42,6...
83. Матвей Елисеев (Россия) – 2.10,5
Общее время стрельбы
1. Тимофей Лапшин (Южная Корея) – 43,5 (1)
2. Ларс Хельге Биркеланд (Норвегия) – 45,9 (0)
3. Эрик Лессер (Германия) – 46,8 (1)
4. Юлиан Эберхард (Австрия) – 47,9 (5)...
7. Матвей Елисеев (Россия) – 50,1 (3)...
9. Уле Эйнар Бьорндален (Норвегия) – 51,3 (0)...
16. Йоханнес Бо (Норвегия) – 53,8 (2)...
18. Дмитрий Малышко (Россия) – 54,1 (1)...
23. Евгений Гараничев (Россия) – 54,4 (3)...
26. Антон Шипулин (Россия) – 55,6 (0)...
32. Тарьей Бо (Норвегия) – 56,3 (3)...
34. Симон Шемп (Германия) – 56,4 (2)...
76. Антон Бабиков (Россия) – 1.02,3 (1)...
78. Андрей Расторгуев (Латвия) – 1.02,7 (0)...
86. Кентен Фильон-Майе (Франция) – 1.06,5 (1)...
89. Максим Цветков (Россия) – 1.07,9 (1)