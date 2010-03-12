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    Кубок мира. Спринт. Эберхард был быстрейшим на лыжне, Шипулин – 7-й

    Теги Уле Эйнар Бьорндален Кубок мира сборная России сборная Германии сборная Норвегии сборная Франции сборная Австрии Антон Шипулин Юлиан Эберхард Арнд Пайффер Тимофей Лапшин Тарьей Бо Симон Шемп Эрик Лессер сборная Казахстана сборная Латвии Евгений Гараничев Дмитрий Малышко сборная Южной Кореи Андрей Расторгуев спринт Симон Дестье Антон Бабиков Максим Цветков Ларс Хельге Биркеланд Йоханнес Бо Кентен Фильон-Майе Матвей Елисеев Роман Еремин

    Австрийский биатлонист Юлиан Эберхард был быстрейшим на лыжне в спринте на этапе Кубка мира в Контиолахти, россиянин Антон Шипулин – 7-й.

    Кубок мира

    7-й этап

    Контиолахти, Финляндия

    Мужчины

    Спринт

    Лыжный ход

    1. Юлиан Эберхард (Австрия) – 21.36,5
    2. Йоханнес Бо (Норвегия) – 6,0
    3. Симон Шемп (Германия) – 15,7
    4. Андрей Расторгуев (Латвия) – 18,9
    5. Арнд Пайффер (Германия) – 26,8
    6. Симон Дестье (Франция) – 27,1
    7. Антон Шипулин (Россия) – 27,6...
    9. Кентен Фильон-Майе (Франция) – 28,5...
    13. Роман Еремин (Казахстан) – 38,3...
    16. Тарьей Бо (Норвегия) – 44,0...
    26. Евгений Гараничев (Россия) – 53,4...
    31. Тимофей Лапшин (Южная Корея) – 1.00,2...
    35. Уле Эйнар Бьорндален (Норвегия) – 1.09,1
    36. Максим Цветков (Россия) – 1.10,1...
    38. Дмитрий Малышко (Россия) – 1.10,2...
    65. Антон Бабиков (Россия) – 1.42,6...
    83. Матвей Елисеев (Россия) – 2.10,5

    Общее время стрельбы

    1. Тимофей Лапшин (Южная Корея) – 43,5 (1)
    2. Ларс Хельге Биркеланд (Норвегия) – 45,9 (0)
    3. Эрик Лессер (Германия) – 46,8 (1)
    4. Юлиан Эберхард (Австрия) – 47,9 (5)...
    7. Матвей Елисеев (Россия) – 50,1 (3)...
    9. Уле Эйнар Бьорндален (Норвегия) – 51,3 (0)...
    16. Йоханнес Бо (Норвегия) – 53,8 (2)...
    18. Дмитрий Малышко (Россия) – 54,1 (1)...
    23. Евгений Гараничев (Россия) – 54,4 (3)...
    26. Антон Шипулин (Россия) – 55,6 (0)...
    32. Тарьей Бо (Норвегия) – 56,3 (3)...
    34. Симон Шемп (Германия) – 56,4 (2)...
    76. Антон Бабиков (Россия) – 1.02,3 (1)...
    78. Андрей Расторгуев (Латвия) – 1.02,7 (0)...
    86. Кентен Фильон-Майе (Франция) – 1.06,5 (1)...
    89. Максим Цветков (Россия) – 1.07,9 (1)

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