Кубок мира. Спринт. Эберхард был быстрейшим на лыжне, Шипулин – 7-й

Австрийский биатлонист Юлиан Эберхард был быстрейшим на лыжне в спринте на этапе Кубка мира в Контиолахти, россиянин Антон Шипулин – 7-й.

Кубок мира

7-й этап

Контиолахти, Финляндия

Мужчины

Спринт

Лыжный ход

1. Юлиан Эберхард (Австрия) – 21.36,5

2. Йоханнес Бо (Норвегия) – 6,0

3. Симон Шемп (Германия) – 15,7

4. Андрей Расторгуев (Латвия) – 18,9

5. Арнд Пайффер (Германия) – 26,8

6. Симон Дестье (Франция) – 27,1

7. Антон Шипулин (Россия) – 27,6...

9. Кентен Фильон-Майе (Франция) – 28,5...

13. Роман Еремин (Казахстан) – 38,3...

16. Тарьей Бо (Норвегия) – 44,0...

26. Евгений Гараничев (Россия) – 53,4...

31. Тимофей Лапшин (Южная Корея) – 1.00,2...

35. Уле Эйнар Бьорндален (Норвегия) – 1.09,1

36. Максим Цветков (Россия) – 1.10,1...

38. Дмитрий Малышко (Россия) – 1.10,2...

65. Антон Бабиков (Россия) – 1.42,6...

83. Матвей Елисеев (Россия) – 2.10,5

Общее время стрельбы

1. Тимофей Лапшин (Южная Корея) – 43,5 (1)

2. Ларс Хельге Биркеланд (Норвегия) – 45,9 (0)

3. Эрик Лессер (Германия) – 46,8 (1)

4. Юлиан Эберхард (Австрия) – 47,9 (5)...

7. Матвей Елисеев (Россия) – 50,1 (3)...

9. Уле Эйнар Бьорндален (Норвегия) – 51,3 (0)...

16. Йоханнес Бо (Норвегия) – 53,8 (2)...

18. Дмитрий Малышко (Россия) – 54,1 (1)...

23. Евгений Гараничев (Россия) – 54,4 (3)...

26. Антон Шипулин (Россия) – 55,6 (0)...

32. Тарьей Бо (Норвегия) – 56,3 (3)...

34. Симон Шемп (Германия) – 56,4 (2)...

76. Антон Бабиков (Россия) – 1.02,3 (1)...

78. Андрей Расторгуев (Латвия) – 1.02,7 (0)...

86. Кентен Фильон-Майе (Франция) – 1.06,5 (1)...

89. Максим Цветков (Россия) – 1.07,9 (1)