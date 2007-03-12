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    Кубок мира. Масс-старт. Фуркад был быстрейшим на лыжне, Шипулин – 11-й

    Теги Уле Эйнар Бьорндален Кубок мира сборная России сборная Германии сборная Норвегии сборная Франции сборная Австрии Антон Шипулин Юлиан Эберхард Арнд Пайффер Мартен Фуркад Тимофей Лапшин Яков Фак Тарьей Бо Симон Шемп сборная Словении сборная Южной Кореи Бенедикт Долль масс-старт Антонин Гигонна Антон Бабиков Ларс Хельге Биркеланд Йоханнес Бо

    Французский биатлонист Мартен Фуркад был быстрейшим на лыжне в масс-старте на этапе Кубка мира в Контиолахти, россиянин Антон Шипулин – 11-й.

    Кубок мира

    7-й этап

    Контиолахти, Финляндия

    Мужчины

    Масс-старт

    Лыжный ход

    1. Мартен Фуркад (Франция) – 33.53,1
    2. Юлиан Эберхард (Австрия) – 0,7
    3. Симон Шемп (Германия) – 6,4
    4. Йоханнес Бо (Норвегия) – 6,9
    5. Арнд Пайффер (Германия) – 9,4
    6. Бенедикт Долль (Германия) – 12,9...
    11. Антон Шипулин (Россия) – 30,6...
    14. Яков Фак (Словения) – 44,4...
    19. Тарьей Бо (Норвегия) – 1.02,4...
    22. Антон Бабиков (Россия) – 1.09,1...
    24. Тимофей Лапшин (Южная Корея) – 1.22,2
    26. Уле Эйнар Бьорндален (Норвегия) – 1.48,7

    Общее время стрельбы

    1. Тимофей Лапшин (Южная Корея) – 1,31 (5)
    2. Ларс Хельге Биркеланд (Норвегия) – 1,32 (3)
    3. Антонин Гигонна (Франция) – 1,38 (2)...
    5. Юлиан Эберхард (Австрия) – 1,40 (2)...
    8. Мартен Фуркад (Франция) – 1,49 (2)
    8. Антон Шипулин (Россия) – 1,49 (1)...
    16. Антон Бабиков (Россия) – 1,53 (4)...
    18. Яков Фак (Словения) – 1,55 (2)...
    21. Уле Эйнар Бьорндален (Норвегия) – 1,59 (6)...
    27. Тарьей Бо (Норвегия) – 2,12 (2)
    28. Йоханнес Бо (Норвегия) – 2,13 (5)

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