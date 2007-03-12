Кубок мира. Масс-старт. Фуркад был быстрейшим на лыжне, Шипулин – 11-й

Французский биатлонист Мартен Фуркад был быстрейшим на лыжне в масс-старте на этапе Кубка мира в Контиолахти, россиянин Антон Шипулин – 11-й.

Кубок мира

7-й этап

Контиолахти, Финляндия

Мужчины

Масс-старт

Лыжный ход

1. Мартен Фуркад (Франция) – 33.53,1

2. Юлиан Эберхард (Австрия) – 0,7

3. Симон Шемп (Германия) – 6,4

4. Йоханнес Бо (Норвегия) – 6,9

5. Арнд Пайффер (Германия) – 9,4

6. Бенедикт Долль (Германия) – 12,9...

11. Антон Шипулин (Россия) – 30,6...

14. Яков Фак (Словения) – 44,4...

19. Тарьей Бо (Норвегия) – 1.02,4...

22. Антон Бабиков (Россия) – 1.09,1...

24. Тимофей Лапшин (Южная Корея) – 1.22,2

26. Уле Эйнар Бьорндален (Норвегия) – 1.48,7

Общее время стрельбы

1. Тимофей Лапшин (Южная Корея) – 1,31 (5)

2. Ларс Хельге Биркеланд (Норвегия) – 1,32 (3)

3. Антонин Гигонна (Франция) – 1,38 (2)...

5. Юлиан Эберхард (Австрия) – 1,40 (2)...

8. Мартен Фуркад (Франция) – 1,49 (2)

8. Антон Шипулин (Россия) – 1,49 (1)...

16. Антон Бабиков (Россия) – 1,53 (4)...

18. Яков Фак (Словения) – 1,55 (2)...

21. Уле Эйнар Бьорндален (Норвегия) – 1,59 (6)...

27. Тарьей Бо (Норвегия) – 2,12 (2)

28. Йоханнес Бо (Норвегия) – 2,13 (5)