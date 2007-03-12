Кубок мира. Масс-старт. Фуркад был быстрейшим на лыжне, Шипулин – 11-й

Французский биатлонист Мартен Фуркад был быстрейшим на лыжне в масс-старте на этапе Кубка мира в Контиолахти, россиянин Антон Шипулин – 11-й.
Кубок мира
7-й этап
Контиолахти, Финляндия
Мужчины
Масс-старт
Лыжный ход
1. Мартен Фуркад (Франция) – 33.53,1
2. Юлиан Эберхард (Австрия) – 0,7
3. Симон Шемп (Германия) – 6,4
4. Йоханнес Бо (Норвегия) – 6,9
5. Арнд Пайффер (Германия) – 9,4
6. Бенедикт Долль (Германия) – 12,9...
11. Антон Шипулин (Россия) – 30,6...
14. Яков Фак (Словения) – 44,4...
19. Тарьей Бо (Норвегия) – 1.02,4...
22. Антон Бабиков (Россия) – 1.09,1...
24. Тимофей Лапшин (Южная Корея) – 1.22,2
26. Уле Эйнар Бьорндален (Норвегия) – 1.48,7
Общее время стрельбы
1. Тимофей Лапшин (Южная Корея) – 1,31 (5)
2. Ларс Хельге Биркеланд (Норвегия) – 1,32 (3)
3. Антонин Гигонна (Франция) – 1,38 (2)...
5. Юлиан Эберхард (Австрия) – 1,40 (2)...
8. Мартен Фуркад (Франция) – 1,49 (2)
8. Антон Шипулин (Россия) – 1,49 (1)...
16. Антон Бабиков (Россия) – 1,53 (4)...
18. Яков Фак (Словения) – 1,55 (2)...
21. Уле Эйнар Бьорндален (Норвегия) – 1,59 (6)...
27. Тарьей Бо (Норвегия) – 2,12 (2)
28. Йоханнес Бо (Норвегия) – 2,13 (5)