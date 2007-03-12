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    Александр Логинов: «Я бежал после многих основных соперников и знал расклад»

    Теги сборная России Кубок IBU Александр Логинов

    Российский биатлонист Александр Логинов прокомментировал свою победу в спринте на этапе Кубка IBU в Увате.

    «Я бежал после многих основных соперников. И знал расклад – кто у кого сколько отыгрывает и так далее. Мне сообщали и время идущего после меня француза Фабьена Клода. Это, конечно, помогло.

    Весеннее солнце ближе к концу гонки нагрело трассу. Разница в скольжении большой не была, но, по ощущениям, мне было просто теплее. Хотя из-за морозной погоды на спусках мышцы остывали моментально.

    Какие сейчас планы? Еду в Ханты-Мансийск на финальный этап Кубка IBU. После чего будут готовиться в Тюмени к финалу Кубка мира», – рассказал Логинов.

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