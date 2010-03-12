Кубок IBU. Спринт. Логинов выиграл, Слепов – 2-й, Латыпов – 4-й

Сегодня на этапе Кубка IBU в Увате прошла мужская спринтерская гонка. Победил россиянин Александр Логинов, Алексей Слепов – 2-й.

Кубок IBU

7-й этап

Уват, Россия

Мужчины

Спринт

1. Александр Логинов (Россия) – 26.00,3 (1+0)

2. Алексей Слепов (Россия) – 1,4 (1+0)

3. Филипп Наврат (Германия) – 3,3 (0+0)

4. Эдуард Латыпов (Россия) – 4,5 (0+0)

5. Фабьен Клод (Франция) – 21,2 (0+0)

6. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) – 37,5 (0+1)

7. Аслак Ненсетер (Норвегия) – 44,6 (0+0)

8. Петр Пащенко (Россия) – 51,9 (2+1)

9. Вегард Бьорн Йермунсхауг (Норвегия) – 55,1 (0+1)...

14. Семен Сучилов (Россия) – 1.24,4 (2+0)...

18. Флориан Граф (Германия) – 1.44,4 (0+2)

18. Давид Цобель (Германия) – 1.44,4 (1+1)...

24. Марко Гросс (Германия) – 2.15,4 (1+0)...

32. Фредрик Йесбакк (Норвегия) – 2.37,5 (1+1)...

36. Кирилл Стрельцов (Россия) – 2.56,7 (2+3)...

42. Жан-Гийом Беатрикс (Франция) – 3.44,0 (0+3)