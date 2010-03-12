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    Кубок IBU. Спринт. Логинов выиграл, Слепов – 2-й, Латыпов – 4-й

    Теги сборная России сборная Германии сборная Норвегии сборная Франции результаты Кубок IBU Флориан Граф Жан-Гийом Беатрикс Алексей Слепов Александр Логинов Семен Сучилов Ветле Шостад Кристиансен Эдуард Латыпов Петр Пащенко Вегард Бьорн Йермунсхауг Фабьен Клод Аслак Ненсетер Кирилл Стрельцов Марко Гросс Давид Цобель Фредрик Йесбакк

    Сегодня на этапе Кубка IBU в Увате прошла мужская спринтерская гонка. Победил россиянин Александр Логинов, Алексей Слепов – 2-й.

    Кубок IBU

    7-й этап

    Уват, Россия

    Мужчины

    Спринт  

    1. Александр Логинов (Россия) – 26.00,3 (1+0)
    2. Алексей Слепов (Россия) – 1,4 (1+0)
    3. Филипп Наврат (Германия) – 3,3 (0+0)
    4. Эдуард Латыпов (Россия) – 4,5 (0+0)
    5. Фабьен Клод (Франция) – 21,2 (0+0)
    6. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) – 37,5 (0+1)
    7. Аслак Ненсетер (Норвегия) – 44,6 (0+0)
    8. Петр Пащенко (Россия) – 51,9 (2+1)
    9. Вегард Бьорн Йермунсхауг (Норвегия) – 55,1 (0+1)...
    14. Семен Сучилов (Россия) – 1.24,4 (2+0)...
    18. Флориан Граф (Германия) – 1.44,4 (0+2)
    18. Давид Цобель (Германия) – 1.44,4 (1+1)...
    24. Марко Гросс (Германия) – 2.15,4 (1+0)...
    32. Фредрик Йесбакк (Норвегия) – 2.37,5 (1+1)...
    36. Кирилл Стрельцов (Россия) – 2.56,7 (2+3)...
    42. Жан-Гийом Беатрикс (Франция) – 3.44,0 (0+3)

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