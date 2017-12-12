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    Александр Логинов: «Третий раз в жизни держал в руках винтовку, с которой бежал сегодня»

    Теги сборная России Кубок IBU Александр Логинов

    Российский биатлонист Александр Логинов прокомментировал свой результат в индивидуальной гонке на этапе Кубка IBU в Увате (3-е место).

    «Чувствовал себя функционально неплохо. Бежалось хорошо.

    Хотя, конечно, жалко, что я потратил несколько дней на переезды, когда должен был ехать в Финляндию на Кубок мира, но в итоге отправился в Уват из-за проблем с документами.

    Впрочем, с любой ситуацией нужно уметь справляться.

    Ваша винтовка при этом в Финляндию уехала. С запасной было непросто?

    – Она даже не запасная. Я третий раз держал в руках винтовку, с которой сегодня бежал.

    Но стрелял уверенно. На «лежке» не прошел габарит, а на «стойке» я пока не понял, в чем причина промахов. Проанализируем с тренерами», – сказал Логинов.

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