Александр Логинов: «Третий раз в жизни держал в руках винтовку, с которой бежал сегодня»

Российский биатлонист прокомментировал свой результат в индивидуальной гонке на этапе Кубка IBU в Увате (3-е место).

«Чувствовал себя функционально неплохо. Бежалось хорошо.

Хотя, конечно, жалко, что я потратил несколько дней на переезды, когда должен был ехать в Финляндию на Кубок мира, но в итоге отправился в Уват из-за проблем с документами.

Впрочем, с любой ситуацией нужно уметь справляться.

– Ваша винтовка при этом в Финляндию уехала. С запасной было непросто?

– Она даже не запасная. Я третий раз держал в руках винтовку, с которой сегодня бежал.

Но стрелял уверенно. На «лежке» не прошел габарит, а на «стойке» я пока не понял, в чем причина промахов. Проанализируем с тренерами», – сказал Логинов.