Алексей Слепов: «Хотел быстро идти по трассе, а перед рубежами концентрироваться на стрельбе. Получилось не все»

Российский биатлонист прокомментировал свой результат в индивидуальной гонке на этапе Кубка IBU в Увате (8-е место).

«В индивидуальной гонке многое зависит от грамотной тактики. Я сегодня ориентировался на результат . Знал, что он быстро бежит и хорошо стреляет.

У меня же была задача как можно быстрее идти по трассе, но перед рубежами концентрироваться на стрельбе. Однако не все задуманное получилось. Вторая стрельба лежа вообще не получилась. Теперь буду настраиваться на спринтерскую гонку», – сказал Слепов.