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    Алексей Слепов: «Хотел быстро идти по трассе, а перед рубежами концентрироваться на стрельбе. Получилось не все»

    Теги сборная России Кубок IBU Алексей Слепов Александр Логинов

    Российский биатлонист Алексей Слепов прокомментировал свой результат в индивидуальной гонке на этапе Кубка IBU в Увате (8-е место).

    «В индивидуальной гонке многое зависит от грамотной тактики. Я сегодня ориентировался на результат Александра Логинова. Знал, что он быстро бежит и хорошо стреляет.

    У меня же была задача как можно быстрее идти по трассе, но перед рубежами концентрироваться на стрельбе. Однако не все задуманное получилось. Вторая стрельба лежа вообще не получилась. Теперь буду настраиваться на спринтерскую гонку», – сказал Слепов.

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