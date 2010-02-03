Кубок IBU. Гонка преследования. Логинов вновь выиграл, Малышко – 2-й, Волков – 5-й

Российский биатлонист Александр Логинов победил в гонке преследования на этапе Кубка IBU в итальянском Мартелле, вторым стал олимпийский чемпион Дмитрий Малышко.

Кубок IBU

6-й этап

Мартелл, Италия

Мужчины

Гонка преследования

1. Александр Логинов (Россия) – 34.15,7 (1+0+0+0)

2. Дмитрий Малышко (Россия) – 2.38,9 (1+1+0+1)

3. Ховард Бугетвейт (Норвегия) – 2.59,4 (0+0+0+0)

4. Фабьен Клод (Франция) – 3.12,1 (0+0+2+1)

5. Алексей Волков (Россия) – 3.12,7 (0+0+0+2)

6. Феликс Лейтнер (Австрия) – 3.18,2 (0+2+1+1)

7. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) – 3.23,6 (1+0+1+0)

8. Фредрик Йесбакк (Норвегия) – 3.25,3 (2+0+1+1)

9. Симон Фуркад (Франция) – 3.30,6 (0+3+1+0)...

11. Жан-Гийом Беатрикс (Франция) – 3.51,0 (0+0+0+2)

12. Вегард Йермунсхауг (Норвегия) – 4.17,4 (2+0+0+1)...

14. Петр Пащенко (Россия) – 4.27,6 (0+2+1+2)

15. Даниэль Мезотич (Австрия) – 4.29,3 (0+1+1+0)...

19. Руслан Ткаленко (Украина) – 5.07,4 (0+3+0+2)

20. Давид Цобель (Германия) – 5.13,4 (0+0+3+2)...

32. Семен Сучилов (Россия) – 6.38,5 (3+2+2+1)