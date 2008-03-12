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    Кубок IBU. Индивидуальная гонка. Фабьен Клод победил, Кристиансен – 2-й, Логинов – 3-й, Слепов – 8-й

    Теги сборная России сборная Германии сборная Норвегии сборная Франции результаты Кубок IBU Жан-Гийом Беатрикс Алексей Слепов Александр Логинов Семен Сучилов Ветле Шостад Кристиансен Эдуард Латыпов Петр Пащенко Вегард Бьорн Йермунсхауг Фабьен Клод Аслак Ненсетер Кирилл Стрельцов Марко Гросс Давид Цобель

    Французский биатлонист Фабьен Клод выиграл индивидуальную гонку на этапе Кубка IBU в Увате. Россиянин Александр Логинов стал третьим.

    Кубок IBU

    7-й этап

    Уват, Россия

    Мужчины

    Индивидуальная гонка

    1. Фабьен Клод (Франция) – 54.17,4 (0+0+1+0)
    2. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) – 3,6 (0+0+0+0)
    3. Александр Логинов (Россия) – 37,7 (1+0+0+2)
    4. Вегард Йермунсхауг (Норвегия) – 42,7 (0+1+0+0)
    5. Аслак Ненсетер (Норвегия) – 55,5 (0+0+0+0)
    6. Семен Сучилов (Россия) – 1.10,9 (1+0+0+1)
    7. Петр Пащенко (Россия) – 1.29,4 (0+2+1+1)
    8. Алексей Слепов (Россия) – 1.46,1 (0+1+2+1)...
    13. Эдуард Латыпов (Россия) – 3.00,7 (2+1+0+1)
    14. Давид Цобель (Германия) – 3.05,3 (0+1+0+1)...
    16. Кирилл Стрельцов (Россия) – 3.11,4 (1+2+1+0)...
    21. Жан-Гийом Беатрикс (Франция) – 4.15,9 (0+0+0+2)...
    26. Марко Гросс (Германия) – 5.02,4 (1+1+0+0)

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