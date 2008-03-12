Кубок IBU. Индивидуальная гонка. Фабьен Клод победил, Кристиансен – 2-й, Логинов – 3-й, Слепов – 8-й

Французский биатлонист Фабьен Клод выиграл индивидуальную гонку на этапе Кубка IBU в Увате. Россиянин Александр Логинов стал третьим.

Кубок IBU

7-й этап

Уват, Россия

Мужчины

Индивидуальная гонка

1. Фабьен Клод (Франция) – 54.17,4 (0+0+1+0)

2. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) – 3,6 (0+0+0+0)

3. Александр Логинов (Россия) – 37,7 (1+0+0+2)

4. Вегард Йермунсхауг (Норвегия) – 42,7 (0+1+0+0)

5. Аслак Ненсетер (Норвегия) – 55,5 (0+0+0+0)

6. Семен Сучилов (Россия) – 1.10,9 (1+0+0+1)

7. Петр Пащенко (Россия) – 1.29,4 (0+2+1+1)

8. Алексей Слепов (Россия) – 1.46,1 (0+1+2+1)...

13. Эдуард Латыпов (Россия) – 3.00,7 (2+1+0+1)

14. Давид Цобель (Германия) – 3.05,3 (0+1+0+1)...

16. Кирилл Стрельцов (Россия) – 3.11,4 (1+2+1+0)...

21. Жан-Гийом Беатрикс (Франция) – 4.15,9 (0+0+0+2)...

26. Марко Гросс (Германия) – 5.02,4 (1+1+0+0)

