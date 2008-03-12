Кубок IBU. Индивидуальная гонка. Фабьен Клод победил, Кристиансен – 2-й, Логинов – 3-й, Слепов – 8-й

Французский биатлонист Фабьен Клод выиграл индивидуальную гонку на этапе Кубка IBU в Увате. Россиянин Александр Логинов стал третьим.
Кубок IBU
7-й этап
Уват, Россия
Мужчины
Индивидуальная гонка
1. Фабьен Клод (Франция) – 54.17,4 (0+0+1+0)
2. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) – 3,6 (0+0+0+0)
3. Александр Логинов (Россия) – 37,7 (1+0+0+2)
4. Вегард Йермунсхауг (Норвегия) – 42,7 (0+1+0+0)
5. Аслак Ненсетер (Норвегия) – 55,5 (0+0+0+0)
6. Семен Сучилов (Россия) – 1.10,9 (1+0+0+1)
7. Петр Пащенко (Россия) – 1.29,4 (0+2+1+1)
8. Алексей Слепов (Россия) – 1.46,1 (0+1+2+1)...
13. Эдуард Латыпов (Россия) – 3.00,7 (2+1+0+1)
14. Давид Цобель (Германия) – 3.05,3 (0+1+0+1)...
16. Кирилл Стрельцов (Россия) – 3.11,4 (1+2+1+0)...
21. Жан-Гийом Беатрикс (Франция) – 4.15,9 (0+0+0+2)...
26. Марко Гросс (Германия) – 5.02,4 (1+1+0+0)