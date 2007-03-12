Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьedit-blackdeletefollow-blackinfoCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Ондржей Моравец: «Оставлять допинг-пробы в России опасно – с ними могут быть проведены манипуляции, как в Сочи-2014»

    Теги Ондржей Моравец Кубок мира допинг сборная Чехии

    Чешский биатлонист Ондржей Моравец рассказал о том, по какой причине Чехия приняла решение бойкотировать этап Кубка мира в Тюмени. 

    «Мы считаем, что оставлять образцы допинг-проб в России опасно – с ними могут быть проведены манипуляции, как это было проделано в Сочи-2014

    Для спортсменов ситуация неловкая и странная, ведь некоторые из них по-прежнему борются за высокие места в общем зачете Кубка мира. В моем случае это не так, но мы в команде также обсуждали вопрос. Тот, кто хочет выступать, может поехать в Тюмень», – сказал Моравец.

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться