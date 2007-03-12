Ондржей Моравец: «Оставлять допинг-пробы в России опасно – с ними могут быть проведены манипуляции, как в Сочи-2014»

Чешский биатлонист Ондржей Моравец рассказал о том, по какой причине Чехия приняла решение бойкотировать этап Кубка мира в Тюмени.

«Мы считаем, что оставлять образцы допинг-проб в России опасно – с ними могут быть проведены манипуляции, как это было проделано в .

Для спортсменов ситуация неловкая и странная, ведь некоторые из них по-прежнему борются за высокие места в общем зачете Кубка мира. В моем случае это не так, но мы в команде также обсуждали вопрос. Тот, кто хочет выступать, может поехать в Тюмень», – сказал Моравец.