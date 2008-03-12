Уле Эйнар Бьорндален: «Если дочка позволит, побегаю еще годик»

Норвежский биатлонист рассказал, что надеется выступить на этапах Кубка мира в Холменколлене и Тюмени, а также сообщил, что пока не принял решение о дальнейшей карьере.

«В спринте бежалось мне неплохо, только медленно. Сказалась долгая пауза без гонок, наверное. Это незнакомое для меня чувство.

А теперь вы поддушите наших тренеров вопросами о том, поеду ли на следующие этапы. В Холменколлене и Тюмени я хотел бы выступить, я заряжен. Интересно, что они ответят. Иногда их решения сложно понять.

Насчет продолжения карьеры мне в первую очередь надо поговорить с дочерью Ксенией. Если она позволит, я еще годик побегаю», – сказал Бьорндален в эфире программы «Биатлон с Дмитрием Губерниевым» на телеканале «Матч ТВ».