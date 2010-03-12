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    Уле Эйнар Бьорндален: «Последний круг дался тяжело»

    Теги Уле Эйнар Бьорндален Кубок мира сборная Норвегии

    Восьмикратный олимпийский чемпион Уле Эйнар Бьорндален прокомментировал свое выступление в спринте на этапе Кубка мира в Контиолахти, где он стал 12-м.

    «Гонка хорошая. Удалась стрельба. Последний круг вышел тяжелым, хотя я чувствовал, что форма неплохая. Тем не менее, бежал медленно, так что заключительный круг получился унылым. Не хватало скорости и было трудно на спусках.

    Я наверняка все еще числюсь запасным на Холменколлен. Состав уже выбран, и я должен исходить из этого. Когда получаешь сообщение, что команда сформирована, то это ведь означает, что так оно и есть», – отметил Бьорндален.

    Во время интервью норвежец еще не знал, что отобрался в воскресный масс-старт.

    «Надеюсь, что пробегу. Все так и выглядит. Было бы здорово», – сказал Бьорндален.

    Бьорндалена не взяли на Олимпиаду. Но, кажется, он не уходит

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