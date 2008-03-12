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    Дарья Домрачева: «Не жалуюсь на форму, ощущения были приемлемые для соревнований»

    Теги Дарья Домрачева Кубок мира сборная Беларуси жен

    Белорусская биатлонистка Дарья Домрачева прокомментировала свою победу в спринте на этапе Кубка мира в Контиолахти.

    «Я не жалуюсь на форму, ощущения были приемлемые для соревнований, чувствую себя хорошо.

    В Корее условия были достаточно специфические, мы видели много неожиданных результатов и поражений. Важно было не сдаваться, не вешать нос и надеяться, что погодные условия и удача однажды будут на моей стороне. Непросто было каждый день переживать сложности, но важно было проломить стену неудач.

    Я очень рада, как победа на Олимпиаде отразилась на девчонках. Они очень мотивированы, это будет подстегивать их тренироваться лучше, усерднее», – рассказала Домрачева в эфире «Матч ТВ».

    Видео: Калашников Media

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