Дарья Домрачева: «Не жалуюсь на форму, ощущения были приемлемые для соревнований»

Белорусская биатлонистка Дарья Домрачева прокомментировала свою победу в спринте на этапе Кубка мира в Контиолахти.

«Я не жалуюсь на форму, ощущения были приемлемые для соревнований, чувствую себя хорошо.

В Корее условия были достаточно специфические, мы видели много неожиданных результатов и поражений. Важно было не сдаваться, не вешать нос и надеяться, что погодные условия и удача однажды будут на моей стороне. Непросто было каждый день переживать сложности, но важно было проломить стену неудач.

Я очень рада, как победа на Олимпиаде отразилась на девчонках. Они очень мотивированы, это будет подстегивать их тренироваться лучше, усерднее», – рассказала Домрачева в эфире «Матч ТВ».

Видео: Калашников Media