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    Федор Свобода: «Ни Домрачева, ни Скардино не сказали категорического «нет» продолжению карьеры»

    Теги Дарья Домрачева Надежда Скардино Кубок мира сборная Беларуси жен Федор Свобода

    Старший тренер женской сборной Беларуси Федор Свобода заявил, что говорить о завершении карьеры олимпийскими чемпионками Дарьей Домрачевой и Надеждой Скардино пока рано.

    «Сейчас будет неправильно строить какие-то планы на следующий цикл. Это преждевременно. Надо ведь получить эту работу, в конце концов!

    Но, разумеется, у меня есть свой «взгляд со стороны». Что можно предложить, как и что улучшить, поменять.

    Кроме того, надо получить ответы от спортсменок. Кто и как видит свой завтрашний день. Как минимум, завтрашний день. Пока ясности нет. Хотя показательно то, что ни Домрачева, ни Скардино не сказали категорического «нет» варианту продолжения карьеры», – сказал Свобода.

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