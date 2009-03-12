Федор Свобода: «Ни Домрачева, ни Скардино не сказали категорического «нет» продолжению карьеры»

Старший тренер женской сборной Беларуси Федор Свобода заявил, что говорить о завершении карьеры олимпийскими чемпионками Дарьей Домрачевой и пока рано.

«Сейчас будет неправильно строить какие-то планы на следующий цикл. Это преждевременно. Надо ведь получить эту работу, в конце концов!

Но, разумеется, у меня есть свой «взгляд со стороны». Что можно предложить, как и что улучшить, поменять.

Кроме того, надо получить ответы от спортсменок. Кто и как видит свой завтрашний день. Как минимум, завтрашний день. Пока ясности нет. Хотя показательно то, что ни Домрачева, ни Скардино не сказали категорического «нет» варианту продолжения карьеры», – сказал Свобода.